धमतरी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर
विधानसभा में विपक्ष ने भी अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया था. कांग्रेस ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 7:10 PM IST
धमतरी: कलेक्ट्रेट दफ्तर से थोड़ी दूर पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं के अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया है. खास बात यह है कि यह कार्रवाई ईटीवी भारत में खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद हुई, जिसके चलते प्रशासन तुरंत हरकत में आया. विधानसभा में विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था.
जमीन माफिया पर एक्शन, ईटीवी भारत की खबर का असर
शिकायत मिली थी कि धमतरी कलेक्ट्रेट से महज 200 मीटर की दूरी पर और लाइवलीहुड कॉलेज के पीछे कृषि भूमि पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार करीब डेढ़ हेक्टेयर कृषि भूमि का बिना भूमि उपयोग परिवर्तन कराए ही प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी चल रही थी. जमीन पर मुरुम डालकर सड़क का निर्माण भी कर दिया गया था, जिससे खरीदारों को आकर्षित किया जा सके. इस पूरे मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया. खबर प्रकाशित होने के बाद विपक्ष ने जहां कार्रवाई की बात कही वहीं जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अवैध प्लाटिंग की जांच और कार्रवाई के लिए समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कलेक्टर कर रहे हैं.
अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर
बुधवार को नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की. प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से बनाई गई सड़कों और प्लाटिंग से जुड़े निर्माण कार्यों को हटाया. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में प्रशासनिक अमले की मौजूदगी रही और पूरे इलाके में हलचल का माहौल देखा गया.
कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है. वहीं प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य लें, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके. जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.
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