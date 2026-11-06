संभल में अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर; DM के आदेश पर हुई सख्त कार्रवाई
जनपद मुख्यालय बहजोई के नए सिरे से विकसित होने के चलते आसपास के क्षेत्रों में यह सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:21 AM IST
संभल: बिना नक्शा पास कराए खेती की जमीन पर हो रही प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया. तहसील प्रशासन ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. नायब तहसीलदार रजत कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया.
बुलडोजर चलता देख प्लॉट काटने वाले भी मौके से दूरी बनाते नजर आए. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के सख्त निर्देशों के बाद तहसील प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. यह मामला चंदौसी तहसील क्षेत्र के बहजोई मुख्यालय स्थित गांव आनंदपुर और फत्तेपुर का है.
आरोप है कि वहां बिना नक्शा स्वीकृत कराए और कृषि भूमि की श्रेणी परिवर्तन किए बिना अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी. जनपद मुख्यालय बहजोई के नए सिरे से विकसित होने के चलते आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है.
इसकी जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार रजत कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया.
नायब तहसीलदार रजत कुमार ने बताया कि जो भी बहजोई में जमीनों पर बिना नक्शा पास कराए हुए कॉलोनियां काटेगा, उसके खिलाफ कार्रवाी की जाएगी. यह प्लाटिंग भी बिना नक्शा पास किए हुए की जा रही थी. यही वजह है कि कार्रवाई की गई है.
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