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संभल में अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर; DM के आदेश पर हुई सख्त कार्रवाई

संभल में अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: बिना नक्शा पास कराए खेती की जमीन पर हो रही प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया. तहसील प्रशासन ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. नायब तहसीलदार रजत कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया.

बुलडोजर चलता देख प्लॉट काटने वाले भी मौके से दूरी बनाते नजर आए. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के सख्त निर्देशों के बाद तहसील प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. यह मामला चंदौसी तहसील क्षेत्र के बहजोई मुख्यालय स्थित गांव आनंदपुर और फत्तेपुर का है.