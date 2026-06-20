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यमुनानगर रादौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, डेहा बस्ती में 100 से अधिक निर्माण ध्वस्त

यमुनानगर के रादौर की डेहा बस्ती में प्रशासन ने 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही.

Bulldozer Action Against Illegal Encroachments in Yamunanagar
रादौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 3:22 PM IST

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यमुनानगर: यमुनानगर के रादौर स्थित डेहा बस्ती में शनिवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. प्रशासन के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 250 से 300 मकान और झुग्गियां अवैध रूप से बनाई गई थीं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: नगर पालिका की टीम सुबह जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. अधिकारियों की निगरानी में अवैध रूप से बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटाया गया. पूरे अभियान के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया.

Bulldozer Action Against Illegal Encroachments in Yamunanagar
डेहा बस्ती में 100 से अधिक निर्माण ध्वस्त (ETV Bharat)

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का दावा: प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर कार्रवाई की गई, वह सरकारी जमीन है और लंबे समय से उस पर अवैध कब्जे किए गए थे. संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे. नोटिस अवधि पूरी होने के बाद अब अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का लक्ष्य पूरे क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है.

Bulldozer Action Against Illegal Encroachments in Yamunanagar
यमुनानगर रादौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

"आगे पक्के निर्माणों पर भी होगी कार्रवाई": नगर पालिका रादौर के एमई संदीप शर्मा ने कहा कि, "फिलहाल अस्थायी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है. पक्के अवैध निर्माणों के मालिकों को भी नोटिस दिए जाएंगे. नोटिस अवधि पूरी होने के बाद उन निर्माणों पर भी नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. जिस क्षेत्र में अभियान चलाया गया है, वहां अधिकांश निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए हैं. प्रशासन पूरी जमीन को कब्जामुक्त कराएगा."

रादौर अवैध कब्जों पर बुलडोजर (ETV Bharat)

सीआईए टीम पर हमले के बाद सख्त हुआ प्रशासन: दरअसल, कुछ दिन पहले इसी डेहा बस्ती क्षेत्र में एनडीपीएस मामले के आरोपी को पकड़ने पहुंची सीआईए टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था. पथराव के दौरान आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया था. इस घटना के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू किया है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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