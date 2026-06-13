ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 6 साल से जलभराव की समस्या दूर

मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जिला के सदर तहसील क्षेत्र के गांव गदला में सरकारी तालाब पर हुए अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस कार्रवाई के बाद, 6 साल से जलभराव की समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी तालाब और जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण के कारण करीब छह साल से गांव में पानी की निकासी बाधित थी. बारिश के दौरान मुख्य रास्ता, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आसपास की आबादी जलमग्न हो जाती थी, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

शेखर त्यागी, पीड़ित ग्रामीण (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता था. बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई या ट्रैक्टर-ट्रॉली के सहारे चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना पड़ता था, जलजमाव के कारण गांव में हर समय अनेकों प्रकार की बीमारियां फैली रहती थी.