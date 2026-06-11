ETV Bharat / state

नूंह में डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 एकड़ में बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त

नूंह में डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुन्हाना उपमंडल के अंतर्गत तीन गांवों में करीब 12 एकड़ क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. जिला प्रशासन के सहयोग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के दौरान बुलडोजर से कई अवैध ढांचों को हटाया गया. कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से भी विरोध या अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं मिली. शिकायतों के बाद शुरू हुई कार्रवाई: जिला नगर योजनाकार विभाग के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों की जांच के बाद संबंधित निर्माणकर्ताओं और कॉलोनाइजरों की पहचान की गई तथा नियमानुसार उन्हें नोटिस जारी किए गए. निर्धारित समय सीमा के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया. डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)