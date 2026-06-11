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नूंह में डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 एकड़ में बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त

नूंह के तीन गांवों में डीटीपी विभाग ने 12 एकड़ में बने अवैध निर्माण ध्वस्त किए. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही.

NUH ILLEGAL CONSTRUCTION DEMOLITION
नूंह में डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 4:21 PM IST

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नूंह: नूंह जिले में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुन्हाना उपमंडल के अंतर्गत तीन गांवों में करीब 12 एकड़ क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. जिला प्रशासन के सहयोग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के दौरान बुलडोजर से कई अवैध ढांचों को हटाया गया. कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से भी विरोध या अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं मिली.

शिकायतों के बाद शुरू हुई कार्रवाई: जिला नगर योजनाकार विभाग के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों की जांच के बाद संबंधित निर्माणकर्ताओं और कॉलोनाइजरों की पहचान की गई तथा नियमानुसार उन्हें नोटिस जारी किए गए. निर्धारित समय सीमा के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया.

NUH ILLEGAL CONSTRUCTION DEMOLITION
डीटीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

"आगे भी जारी रहेगा अभियान": मामले में जिला नगर योजनाकार अधिकारी विनेश कुमार ने कहा कि, "विभाग को लगातार अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. जहां भी अवैध निर्माण चिन्हित होंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी. यह अभियान केवल पुन्हाना तक सीमित नहीं रहेगा."

12 एकड़ में बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त (ETV Bharat)

अन्य क्षेत्रों पर भी होगी कार्रवाई: विभाग ने आने वाले समय में फिरोजपुर झिरका, नूंह और तावड़ू के राजस्व क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है. अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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