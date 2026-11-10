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सीलिंग की भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कब्जेदार जाहिद खान बेहोश होकर गिरा

अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो बेहोश हुआ कब्जेदार ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: सीलिंग की भूमि पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. तराई विहार कॉलोनी के फाजलपुर मेहरौला में निर्माणाधीन भवन को जेसीबी से ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई. इसी दौरान अवैध कब्जेदार जाहिद खान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. उसके बेहोश होने के बाद कुछ देर के लिए प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी, लेकिन परिजनों के उसे अस्पताल ले जाने के बाद दोबारा बुलडोजर चलाया गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

दरअसल, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर के वार्ड नंबर 25 स्थित तराई विहार कॉलोनी, फाजलपुर मेहरौला में सीलिंग की भूमि पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की. नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन भवन को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी. इसी दौरान भवन निर्माणकर्ता जाहिद खान अचानक गश खाकर धड़ाम से गिर गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ऐसे में परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.