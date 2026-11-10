सीलिंग की भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कब्जेदार जाहिद खान बेहोश होकर गिरा
रुद्रपुर में सीलिंग भूमि पर जाहिद खान बना रहा था मकान, जेसीबी ने ढहाना शुरू किया तो गश खाकर गिरा,कुछ देर तक रोकनी पड़ी कार्रवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 8:45 PM IST
रुद्रपुर: सीलिंग की भूमि पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. तराई विहार कॉलोनी के फाजलपुर मेहरौला में निर्माणाधीन भवन को जेसीबी से ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई. इसी दौरान अवैध कब्जेदार जाहिद खान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. उसके बेहोश होने के बाद कुछ देर के लिए प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी, लेकिन परिजनों के उसे अस्पताल ले जाने के बाद दोबारा बुलडोजर चलाया गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
दरअसल, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर के वार्ड नंबर 25 स्थित तराई विहार कॉलोनी, फाजलपुर मेहरौला में सीलिंग की भूमि पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की. नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन भवन को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी. इसी दौरान भवन निर्माणकर्ता जाहिद खान अचानक गश खाकर धड़ाम से गिर गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ऐसे में परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.
सीलिंग की भूमि पर किया जा रहा था निर्माण: जानकारी के मुताबिक, वार्ड नंबर 25 की तराई विहार कॉलोनी निवासी जाहिद खान अपने पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण करा रहा था. प्रशासन का कहना है कि संबंधित निर्माण सीलिंग की भूमि पर किया जा रहा था. इस संबंध में भवन स्वामी को पूर्व में नोटिस भी जारी किए गए थे. प्रशासन की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया था.
नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मंगवाई जेसीबी: इसके बावजूद मंगलवार यानी 10 नवंबर को भवन पर लेंटर डालने की तैयारी किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली. सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लेने के बाद जेसीबी मंगवाई और निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी. जिससे मौके पर गहमागहमी भी देखने को मिली.
जेसीबी की कार्रवाई को देख गश खाकर गिरा जाहिद खान: जेसीबी से निर्माणाधीन भवन के एक कोने को तोड़े जाने के बाद अचानक जाहिद खान बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा. उसे जमीन पर पड़ा देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे पानी पिलाकर होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन जब काफी देर तक उसे होश नहीं आया, तो परिजन उसे टेंपो की मदद से अस्पताल लेकर रवाना हो गए.
जाहिद खान के बेहोश होने पर कुछ देर रोकनी पड़ी कार्रवाई: वहीं, कब्जेदार जाहिद खान के बेहोश होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन जेसीबी की कार्रवाई रोक दी. करीब 15 से 20 मिनट तक मौके पर स्थिति बनी रही. इस दौरान वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी जमा हो गए. जाहिद खान को अस्पताल ले जाने के बाद प्रशासन ने दोबारा निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं, मामले में नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि,
"संबंधित भूमि पर निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस दिए गए थे. इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया. मंगलवार को लेंटर डालने की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की गई."- देवेंद्र सिंह बिष्ट, नायब तहसीलदार
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. शुरुआत में भवन निर्माता के बेहोश होने से कार्रवाई कुछ देर प्रभावित हुई, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद प्रशासन ने अपना अभियान फिर शुरू कर दिया. कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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