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संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन; बिना अनुमति हो रहा था नवनिर्माण, भारी पुलिस बल तैनात

संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : जनपद में बिना अनुमति के किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई की है. थाना ऐचौड़ा कंबोह क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में राजस्व प्रशासन की टीम ने करीब 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया. बताया जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था और धीरे-धीरे उसे मस्जिद का रूप दिया जा रहा था.

संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन (Video credit: ETV Bharat) संभल तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि ग्राम गांव कुतुबपुर सक्ता में गाटा संख्या 57 है, जो आबादी में आता है. इस गाटे पर एक छोटा सा इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था. इसी दौरान संपत्ति की आड़ में यहां अतिरिक्त रूप से स्ट्रक्चर का निर्माण करना शुरू कर दिया, इसकी शिकायत मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संभल से जानकारी ली गई.