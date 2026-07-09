ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन; दो दुकानें और चबूतरा ध्वस्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात

फिरोजाबाद : यूपी में अवैध कब्जों और अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. फिरोजाबाद के फरिहा कस्बे में गुरुवार को नगर पंचायत प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध दुकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस भूमि का एसडीएम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को नगर पंचायत ने कार्यवाही की है.

नगर पंचायत फरिहा के अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कटियार ने बताया कि नगर पंचायत की जमीन क्रबिस्तान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण भी कर लिया था. इस जमीन के स्वामित्व का विवाद एसडीएम कोर्ट जसराना में चल रहा था. उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम न्यायालय द्वारा नगर पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया गया था. एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद नगर पंचायत की टीम गुरुवार को बुलडोजर लेकर कब्जे वाली जमीन पर पहुंची और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है. इस दौरान थाना फरिहा के अलावा अन्य थानों की पुलिस भी मौजूद रही.