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नशा तस्कर के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हेरोइन सप्लाई का है आरोपी, 15 लाख की सरकारी जमीन कराई मुक्त

रंगा सिंह वर्ष 2025 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 291 ग्राम हेरोइन की सप्लाई का मुख्य आरोपी है.

Team removing encroachments
अतिक्रमण हटाती टीम (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 5:30 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के अनूपगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बुधवार को पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी बताए गए रंगा सिंह उर्फ रणजीत सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाकर करीब 750 वर्गफीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई. प्रशासन ने जमीन और निर्माण की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी है.

क्या है पूरा मामला?: थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया, आरोपी ने अनूपगढ़ से चक-27ए जाने वाली मुख्य सड़क पर ग्राम पंचायत की सरकारी गली पर पक्का निर्माण कर कब्जा कर रखा था. संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को मुक्त कराया.

अतिक्रमियों को पुलिस ने दी चेतावनी, देखें वीडियो (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, 7 अतिक्रमण जमींदोज

पुलिस बोली हेरोइन सप्लाई का है मुख्य आरोपी: थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि रंगा सिंह वर्ष 2025 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 291 ग्राम हेरोइन की सप्लाई का मुख्य आरोपी है. फिलहाल वह जमानत पर है. उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक जिस स्थान पर कार्रवाई की गई, वह भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित है. जांच में सामने आया कि आरोपी इस जगह का इस्तेमाल कथित अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए करता था. इसी आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

पढ़ें: अनूपगढ़ में बुलडोजर एक्शन, नशा तस्कर के हाउस पर चला सरकारी 'हथौड़ा'

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान: कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हरि शंकर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और रामेश्वरलाल, वृताधिकारी जयप्रकाश बैनीवाल तथा थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद के नेतृत्व में की गई. मौके पर नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत प्रशासक सुभाष सहारण, ग्राम विकास अधिकारी आशीष कुमार सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस ने बताया कि जिले में 'ऑपरेशन सीमा संकल्प' के तहत नशा तस्करों, हिस्ट्रीशीटरों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

Last Updated : July 1, 2026 at 5:30 PM IST

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