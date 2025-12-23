तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन; वाजिद वेग का मैरिज हॉल जमींदोज, एक महीने पहले किया गया था सील
बिना नक्शा पास कराए कराया गया था निर्माण, BDA ने जारी किया था नोटिस, बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी है तौकीर रजा.
बरेली : विकास प्राधिकरण ने तौकीर रजा के करीबी वाजिद वेग के मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया. मंगलवार को यह कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की गई. इस मैरिज हॉल को एक महीने पहले ही सील किया गया था. बिना नक्शा पास कराए ही इसका निर्माण कराया गया था.
इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी वाजिद वेग यह कार्रवाई प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ की. तौकीर रजा बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी है. बीडीए के अधिकारियों के अनुसार काफी समय से यह मैरिज हॉल प्रशासन के रडार पर था.
बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों के अनुसार शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में वाजिद वेग ने करोड़ों की लागत से मैरिज हॉल का निर्माण कराया था.जांच में पाया गया कि इस बारातघर (मैरिज हॉल) का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए ही कराया गया था.
बरेली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि निर्माण में नियमों की अनदेखी पर वाजिद वेग को नोटिस जारी किया गया था. संतोषजनक जवाब न मिलने और कागजात पूरे न होने के कारण करीब एक महीने पहले इसे सील कर दिया गया था.
बुधवार की सुबह बीडीए की टीम पीएसी और कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ फरीदापुर चौधरी पहुंची. किसी भी संभावित विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. बीडीए के बुलडोजरों ने देखते ही देखते अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया. संयुक्त सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया है.
वाजिद वेग को मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है. प्रशासन की इस कार्रवाई को पिछले दिनों बरेली में हुए घटनाक्रमों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. आरोप है कि वाजिद वेग ने इस्लामिया ग्राउंड में आयोजित धरने और प्रदर्शन के दौरान लोगों को भारी संख्या में जुटने के लिए उकसाया था. उस समय हुई नारेबाजी और तनाव के बाद से ही वाजिद वेग पुलिस और प्रशासन की जांच के दायरे में था.
इस कार्यवाही ने अवैध भवन निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई है. बीडीए अधिकारियों का कहना है कि शहर में जहां भी बिना नक्शे के व्यावसायिक निर्माण हुए हैं, उन पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
