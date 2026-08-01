भखारा में फिर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटे 5 अवैध अतिक्रमण
धमतरी में एकबार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 12:40 PM IST
धमतरी: सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. शुक्रवार को भखारा क्षेत्र के मड़ईभाठा गांव में पांच अवैध कब्जों को हटाया गया.
सरकारी जमीन से हटा अतिक्रमण
राजस्व, पुलिस और पंचायत विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाया. इस कार्रवाई के दौरान दीवारों और तार घेरों को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया गया.
जिस भूमि से कब्जा हटाया गया है, उसको ग्राम पंचायत ने सामुदायिक भवन बनाने के लिए रखा था,लेकिन कुछ लोगों ने वहां दीवार बनाकर और तार फेंसिंग कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. पंचायत की ओर से नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और पूर्व सूचना देने के बाद प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया.
राजस्व विभाग के अधिकारियों, पुलिस बल और पंचायत अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया. मौके पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण जमींदोज किए गए और शासकीय भूमि को फिर से पंचायत के कब्जे में सौंप दिया गया.
मड़ईभाठा गांव में जिस भूमि पर कार्रवाई की गई, वह शासकीय भूमि है. ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए आरक्षित की गई है. इस भूमि पर किए गए पांच अवैध अतिक्रमणों को नियमानुसार नोटिस और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद हटाया गया-आर के सिन्हा,नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार ने कहा कि शासन की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी जहां-जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मिलेगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी.