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संभल में 50 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, साढ़े 6 बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

जमीन को निर्माण, मजार और कब्रों के माध्यम से कब्जा किया गया था.

संभल में मजार पर चला बुलडोजर
संभल में मजार पर चला बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:22 PM IST

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संभल: जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव इकौना में प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक मजार और छह कब्रों पर बुलडोजर चलवा दिया. प्रशासन का दावा है कि यह भूमि सार्वजनिक आरक्षित श्रेणी की है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था. वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मजार और कब्रें कई दशकों पुरानी हैं. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही.

तहसीलदार रवि सोनकर के अनुसार, यह जमीन तीन गाटा संख्याओं में दर्ज है और लगभग साढ़े छह से सात बीघा में फैली हुई है. भूमि ढाकर श्रेणी में दर्ज सार्वजनिक आरक्षित जमीन है, जिसके एक हिस्से पर अस्थायी निर्माण, मजार और कब्रों के माध्यम से कब्जा किया गया था.

तहसीलदार रवि सोनकर (Video Credit: ETV Bharat)

मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते शांति व्यवस्था बनी रही, प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

वहीं, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहां बाबा सलाउद्दीन, जिन्हें डाक वाले पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी मजार लगभग 50 वर्ष पुरानी थी. समुदाय के लोगों के अनुसार इरशाद हुसैन की कब्र करीब 150 वर्ष पुरानी बताई जाती है.

वहीं अनवरी बेगम की कब्र वर्ष 2019 की है, चौधरी सालार बख्श की कब्र वर्ष 1995 की और चौधरी पीर बख्श की कब्र लगभग 45 वर्ष पुरानी बताई जाती है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पहले भी संबंधित लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई.

तहसीलदार रवि सोनकर के अनुसार, यह कार्यवाई लेखपाल अभिनव बंसल की रिपोर्ट के आधार पर की गई. इसमें नायब तहसीलदार अनुज कुमार को प्रभारी बनाया गया था, जबकि राजस्व निरीक्षक कवेंद्र सिंह और जहरी सिंह को सहायक अधिकारी के रूप में लगाया गया था, इसके अलावा लेखपाल अभिनव बंसल, रमेश चंद्र, अभिषेक, सत्यवान सिंह और हर किशोर भी कार्रवाई में शामिल रहे.

ये भी पढ़ें: संभल में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर; भागीरथी तीर्थ की भूमि कराई गई कब्जामुक्त, कई अवैध निर्माण गिराए गए

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