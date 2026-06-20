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संभल में 50 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, साढ़े 6 बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

संभल में मजार पर चला बुलडोजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव इकौना में प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक मजार और छह कब्रों पर बुलडोजर चलवा दिया. प्रशासन का दावा है कि यह भूमि सार्वजनिक आरक्षित श्रेणी की है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था. वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मजार और कब्रें कई दशकों पुरानी हैं. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही.



तहसीलदार रवि सोनकर के अनुसार, यह जमीन तीन गाटा संख्याओं में दर्ज है और लगभग साढ़े छह से सात बीघा में फैली हुई है. भूमि ढाकर श्रेणी में दर्ज सार्वजनिक आरक्षित जमीन है, जिसके एक हिस्से पर अस्थायी निर्माण, मजार और कब्रों के माध्यम से कब्जा किया गया था. तहसीलदार रवि सोनकर (Video Credit: ETV Bharat) मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते शांति व्यवस्था बनी रही, प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

