लालकुंआ में ऑउट ऑफ कंट्रोल हुये सांड, जमकर हुई भिड़ंत, ठेले भी पलटे
सांडों की लड़ाई के दौरान बाजार में खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 10:45 AM IST
हल्द्वानी: आवारा गौवंशीय पशुओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है. लालकुआं के गौला रोड स्थित सेंचुरी पेपर मिल गेट के देर सांय सांडों की भिड़ंत हो गई. जिससे बाजार में अफरातफरी का माहौल हो गया. इस दौरान सांड़ की टक्कर से सब्जी का एक ठेला और दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.
सड़कों पर आवार घूमते गौवंशीय पशु अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनते हुए नजर आ रहे हैं. गौवंशीय पशु कभी सड़क पर लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं तो कभी लोग गौवंशीय पशु के गुस्से का शिकार बन रहे हैं. ताजा मामला नैनीताल जनपद के लालकुआं क्षेत्र का है. यहां गौवंशीय पशुओं की आपसी भिड़ंत लोगों की जान पर बन आई. गौवंशीय पशुओं के आपसी भिड़ंत से बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया.
लोग गौवंशीय पशु से बचते हुए नजर आए. इस दौरान सांडों ने ठेले तक पलट दिए. जिस कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. जानकारी के मुताबिक देर सांय लालकुआं गौला रोड स्थित सेंचुरी पेपर मिल के गेट के पास आवारा घूम रहे सांड आपस में जा भिड़े. देखते ही देखते गौवंशीय पशुओं के लिए सड़क अखाड़े में तब्दील हो गया. भिड़ंत के दौरान एक सब्जी का ठेला पलट गया. इस दौरान बाजार में खड़े लोगो में अफरा तफरी का माहौल हो गया. जैसे तैसे लोगों ने आवारा गौवंशीय पशुओं को बाजार से खदेड़ कर राहत की सांस ली.
हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ गौवंशीय पशु आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान गौवंशीय पशु के टक्कर से एक ठेला पलटता हुआ भी दिखाई दे रहा है. अचानक गौवंशीय पशु की भिड़ंत होने से लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं.
पढे़ं- उत्तराखंड में यहां बीच बाजार में भिड़े तीन सांड, दुकान छोड़ भागे दुकानदार, देखिए वीडियो
पढे़ं- हल्द्वानी में आंतक का पर्याय बने आवारा पशु, सांड को बचाने के चक्कर में कार चालक की मौत -