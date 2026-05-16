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बदायूं में निर्माणाधीन पानी टंकी पर चढ़ गया सांड, फिसलकर गिरने से हो गई मौत

'नीचे उतरते समय पैर फिसलने के कारण गोवंश की मौत हुई है, उसे सम्मानपूर्वक दफना दिया गया है'

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निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर गोवंश की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 2:31 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 2:47 PM IST

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बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जल निगम की अनदेखी की वजह से एक सांड की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भूख से परेशान सांड भूसे की तलाश में निर्माणाधीन पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया. उसके बाद वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार मामला साझाग थाना क्षेत्र के किसरुआ गांव का है, यहां एक पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है. टंकी का कुछ हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी अधूरा है. इसके बावजूद जिम्मेदारों ने टंकी की सीढ़ियों को बंद नहीं किया था. इसी वजह से शुक्रवार को एक सांड भूसे की तलाश में भटकते हुए टंकी के ऊपर चढ़ गया.

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बदायूं पुलिस का पोस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

पानी की टंकी पर सांड को चढ़ा देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई और सांड को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया. सीढ़ियों से कुछ नीचे उतरने के बाद अचानक सांड का संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

इस मामले में बदायूं पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि टंकी से नीचे उतरते समय पैर फिसलने के कारण गोवंश की मौत हुई है, जिसके बाद उसे सम्मानपूर्वक दफना दिया गया. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर टंकी पर चढ़े हुए सांड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माणाधीन टंकी की सीढ़ियों को समय रहते बंद कर दिया गया होता तो इस दर्दनाक हादसा नहीं होता.

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Last Updated : May 16, 2026 at 2:47 PM IST

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