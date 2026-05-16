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बदायूं में निर्माणाधीन पानी टंकी पर चढ़ गया सांड, फिसलकर गिरने से हो गई मौत

निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर गोवंश की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जल निगम की अनदेखी की वजह से एक सांड की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भूख से परेशान सांड भूसे की तलाश में निर्माणाधीन पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया. उसके बाद वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार मामला साझाग थाना क्षेत्र के किसरुआ गांव का है, यहां एक पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है. टंकी का कुछ हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी अधूरा है. इसके बावजूद जिम्मेदारों ने टंकी की सीढ़ियों को बंद नहीं किया था. इसी वजह से शुक्रवार को एक सांड भूसे की तलाश में भटकते हुए टंकी के ऊपर चढ़ गया. बदायूं पुलिस का पोस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)