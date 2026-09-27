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चिराग तले अंधेरा: UP के सबसे बड़े फार्मा पार्क से स्थानीय युवा निराश; जानें क्यों दम तोड़ रहीं रोजगार की उम्मीदें

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में ललितपुर से राहुल कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट.

UP के सबसे बड़े फार्मा पार्क से स्थानीय युवा निराश.
UP के सबसे बड़े फार्मा पार्क से स्थानीय युवा निराश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 11:09 AM IST

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Updated : September 27, 2026 at 11:40 AM IST

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ललितपुर: 1472 एकड़ में फैला यूपी का सबसे बड़ा बल्क फार्मा पार्क ललितपुर के सैदपुर में तैयार हो रहा है. करोड़ों का निवेश, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों की आमद, बड़ी-बड़ी इमारतें, इंटरनेशनल फैसिलिटीज, चौड़ी सड़कें, लॉजिस्टिक और कंटेनर हब, दवाओं का कोल्ड चेन, नई दवाओं का रिसर्च सेंटर और भी बहुत कुछ...फिर भी स्थानीय युवाओं में निराशा है. क्या है इसकी वजह? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती यह ग्राउंड रिपोर्ट.

सैदपुर बल्क फार्मा पार्क के आसपास दर्जनों गांवों के लोगों ने बताया कि पशुधन और कृषि फार्म की जमीन पर यह निर्माण हो रहा है. लगभग 2000 एकड़ में फैले पशुपालन विभाग की इस जमीन का उपयोग पशुधन क्षेत्र में जई, मक्का, और नेपियर चारे की खेती के तौर पर होता था.

इतना हीं नहीं यहां हरियाणवी गायों के लिए चारागाह भी था. फार्म में उत्पादित जई दाना और चारा अन्य फार्मों पर भी भेजा जाता था. साथ ही दूध बिक्री से भी विभाग को आय होती थी. हालांकि अब यह सिमटता जा रहा है.

ललितपुर से राहुल कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

आसपास के गांवों के लोगों ने क्या कहा: स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके लिए पड़ोसी गांव लरगन, मुड़िया, सैदपुर, करौंदा, लक्ष्मणपुर, बारचौंन, नारायणपुर, गढ़ौलीकला, पठा, नैनवारा समेत दर्जन भर गांव से लोग मजदूरी का काम करते थे.

अब कृषि फार्म का 1472 एकड़ रकबा घट जाने से खेती और चारागाह के लिए जमीन कम हो गई है. इसकी वजह से फार्म पर पाली जा रही लगभग 600 हरियाणवी गायों में से महज 200 गायों को ही संरक्षित किया जा रहा है.

इसकी वजह से यहां दिहाड़ी पर काम करने वाले स्थानीय मजदूरों की भी छंटनी कर दी गई है. कृषि फार्म को सीमित किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्या पैदा होने लगी है.

यूपी का सबसे बड़ा फार्मा पार्क.
यूपी का सबसे बड़ा फार्मा पार्क. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय युवाओं ने क्या कहा: ITI प्रशिक्षत युवा नीरज कुमार ने कहा कि सैदपुर में बन रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण भले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलने की उम्मीदें काफी कम नजर आ रहीं हैं.

यूपीसीडा करा रही है निर्माण.
यूपीसीडा करा रही है निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)

सैदपुर निवासी युवा अंशुल राजा बताते हैं कि सैदपुर कृषि फार्म का रकबा कम होने से सीजनल मजदूरों की छंटनी कर दी गई. 65 नियमित कर्मचारियों की संख्या घटकर 25 हो गई है. इन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है.

कृषि फार्म से हटाए जाने के बाद फार्मा पार्क पर काम की तलाश में कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया. युवाओं ने कहा कि तकनीक तौर पर सक्षम युवाओं को भी रोजगार के नाम पर टरका दिया जाता है.

दो फेज में होगा निर्माण.
दो फेज में होगा निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)

जबकि बाहर से आए लोग फार्मा पार्क में काम कर रहे हैं. वहीं, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी कहते हैं कि फार्मा पार्क बुंदेलखंड के पिछड़े जिले ललितपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है.

स्थानीय प्रतिभाओं को मिले मौका: बात अगर सिर्फ फार्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों की करें तो ग्राम साढ़ूमल निवासी इकबाल खान जो फार्मा क्षेत्र में 22 वर्षों का अनुभव रखते हैं और सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के रूप में सेवा दे रहे हैं.

उन्होंने बताया कि फार्मा पार्क की स्थापना होने से स्थानीय लोगों के विकास और युवाओं को रोजगार के बहुत अवसर देने वाला होगा. बशर्ते स्थानीय युवाओं को अवसर में प्राथमिकता दी जाए. यह न हो कि बाहरी लोगों को हीं काम मिले.

पहले फेज में क्या-क्या बन रहा है.
पहले फेज में क्या-क्या बन रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवाओं को मिल रहा मजदूरी का काम: समाजसेवी दीवान हिमांशु राजा ने कहा कि फार्मा पार्क के शिलान्यास कार्य के बाद से जो भी निर्माण कर यूपीसीडा चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है, वहां स्थानीय युवाओं को सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल रहा है. जबकि फार्मा पार्क से 12 किमी दूर स्थित महरौनी और मड़ावरा तहसील स्तर के नगर हैं, जहां पर कंट्रक्शन वर्क के लिए उपयुक्त युवाओं की पर्याप्त संख्या है.

यूपीसीडा का बोर्ड.
यूपीसीडा का बोर्ड. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी: जिलाधिकारी ललितपुर सत्यप्रकाश ने बताया कि ड्रग फार्मा पर कार्य प्रगति पर है. जल्दी हीं प्रथम फेस का काम पूर्ण हो जाएगा. जैसे ही यहां पर कंपनियां काम शुरू करेंगी तो आसपास के लोगों को रोजगार दिया जाएगा. स्थानीय लोगों को काम की प्राथमिकता रहेगी.

यूपी का सबसे बड़ा फार्मा पार्क: ललितपुर जनपद में बन रहा प्रदेश के सबसे बड़े बल्क ड्रग फार्मा पार्क ग्राम सैदपुर में स्थित पशुपालन विभाग की 1472 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहा है. यूपीसीडा द्वारा प्रथम चरण में 1472 एकड़ में से 352 एकड़ भूमि पर फार्मा पार्क के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण कराया जा रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है. इसमें सड़क, बिजली और जलापूर्ति समेत अपशिष्ट निस्तारण और ड्रेनेज की व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं.

पहले फेज का काम अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था और यह निर्माण कार्य 25 सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें 33/11 केवीए विद्युत सबस्टेशन, बाउंड्री वॉल, प्रशासनिक भवन, अग्निशमन केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि का निर्माण प्रगति पर है. दूसरे फेज में फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, वेयर हाउस, स्टीम जनरेशन प्लांट, प्रयोगशाला आदि का निर्माण कार्य किया जाना है.

दूसरे फेज में क्या-क्या बनेगा.
दूसरे फेज में क्या-क्या बनेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट सुविधा का विस्तार: प्रदेश के सबसे बड़े फार्मा पार्क तक कच्चे माल एवं निर्मित दवाओं के विपणन के लिए सड़क, रेल और वायु मार्ग से आवागमन के लिए सरकार के पर प्रस्ताव विचाराधीन है. इनमें सड़क मार्ग से महरौनी होते हुए NH-44 तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य, ललितपुर टीकमगढ़ रेलखंड के बीच स्थित उदयपुरा रेलवे स्टेशन तक रेल सेवा और ललितपुर में बनाए जाने वाले हवाईअड्डे से पूरे देश में कहीं भी पहुंचा जा सकता है.

निर्माणधीन बल्क फार्मा पार्क.
निर्माणधीन बल्क फार्मा पार्क. (Photo Credit: ETV Bharat)

मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण: फिलहाल 352 एकड़ जमीन पर 28 विभिन्न आकार के प्लॉट आवंटन के लिए तैयार किए गए हैं. इनमें से फार्मूलेशन इंडस्ट्री के लिए 5 कंपनियों द्वारा रुचि दिखाते हुए प्लॉट अधिग्रहित किए गए हैं. वृहद स्तर पर कच्चे माल से फार्मूला तैयार किए जाने के लिए अब तक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा यहां रुचि नहीं दिखाई गई है.

मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक आस्थान बनाने के लिए सैदपुर में 1500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण होना है. इसके लिए स्थानीय किसानों से जमीन देने के लिए वार्ता की गई है, लेकिन किसानों द्वारा निर्धारित दर पर जमीन देने में रुचि नहीं दिख रही.

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Last Updated : September 27, 2026 at 11:40 AM IST

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