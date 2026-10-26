हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, एक विदेशी पर्यटक की मौत, दूसरा सुरक्षित
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:15 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा पेश आया है. यहां खनियारा से रविवार को लापता हुआ दो विदेशी पर्यटकों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस के अनुसार, हादसा 25 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच राइजिंग स्टार पीक के पास हुआ. तेज हवा के कारण दोनों पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गए.
मृतक की पहचान बुल्गारिया के नागरिक मैक्सिम वैलेंटिनोविच गैवरिलिचेंको के रूप में हुई है. वह 7 अक्टूबर 2026 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. 25 अक्टूबर को वह अपने दोस्त के साथ सोलो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तभी खनियारा के राइजिंग स्टार पीक के समीप हादसा हो गया. हालांकि, उसके साथ मौजूद दूसरे विदेशी नागरिक स्टीफेन एंटोनी को सुरक्षित बचा लिया गया.
रातभर चला सर्च ऑपरेशन, सुबह पूरा हुआ रेस्क्यू
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की दो टीमों को मौके पर भेजा गया. दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बचाव अभियान रातभर जारी रहा. सोमवार सुबह करीब 10 बजे सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ. इस दौरान मैक्सिम की मौत की पुष्टि हुई और दूसरे विदेशी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला के शवगृह में रखा गया है. पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.
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