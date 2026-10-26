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हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, एक विदेशी पर्यटक की मौत, दूसरा सुरक्षित

धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान पर्यटक की मौत ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा पेश आया है. यहां खनियारा से रविवार को लापता हुआ दो विदेशी पर्यटकों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस के अनुसार, हादसा 25 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच राइजिंग स्टार पीक के पास हुआ. तेज हवा के कारण दोनों पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गए.

मृतक की पहचान बुल्गारिया के नागरिक मैक्सिम वैलेंटिनोविच गैवरिलिचेंको के रूप में हुई है. वह 7 अक्टूबर 2026 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. 25 अक्टूबर को वह अपने दोस्त के साथ सोलो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तभी खनियारा के राइजिंग स्टार पीक के समीप हादसा हो गया. हालांकि, उसके साथ मौजूद दूसरे विदेशी नागरिक स्टीफेन एंटोनी को सुरक्षित बचा लिया गया.