Exclusive : नारी सशक्तिकरण की अलख जगा रहीं बुलबुल वैद्य और लता नेताम, राज्य अलंकरण समारोह में मिला सम्मान
कांकेर की बुलबुल वैद्य और गरियाबंद की लता नेताम को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 6:49 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नया रायपुर में राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किया गया. इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली दो महिलाओं को सम्मानित किया गया. कांकेर की बुलबुल वैद्य को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लेकर 'माता बहादुर कलारिन सम्मान' से नवाजा गया, वहीं गरियाबंद की लता नेताम को महिला उत्थान एवं जनजागृति के क्षेत्र में योगदान के लिए 'मिनीमाता सम्मान' प्रदान किया गया. सम्मान मिलने के बाद दोनों महिलाओं ने ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत की है. उन्होंने अपने संघर्ष, अनुभवों और नारी सशक्तिकरण को लेकर खुलकर अपनी बात रखी.
सवाल: आज आपको राज्य के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है, कैसा महसूस हो रहा है?
बुलबुल वैद्य: मुझे माता बहादुर कलारिन सम्मान से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मैं लगातार महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रही हूं और नारी उत्थान के लिए काम कर रही हूं. मेरे इन्हीं प्रयासों को देखते हुए आज मुझे यह सम्मान दिया गया है.
लता नेताम: मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं पूरे गरियाबंद जिले, शासन-प्रशासन और छत्तीसगढ़ राज्य का सम्मान है. जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कार्यों में सहयोग और समर्थन दिया है, यह सम्मान उन सभी का है. आज मिनीमाता सम्मान पाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है.
सवाल: छत्तीसगढ़ में महिलाओं की मौजूदा स्थिति को आप किस तरह देखती हैं? सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, इनका कितना लाभ मिल रहा है?
बुलबुल वैद्य: महिलाओं के लिए शासन की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं काफी लाभान्वित हो रही हैं. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी महिलाएं इन योजनाओं और शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों का लाभ लेकर आगे बढ़ती रहेंगी. महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करें.
लता नेताम: आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. महतारी वंदन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ महिलाएं उठा रही हैं. इन योजनाओं की वजह से महिलाएं सक्षम हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. इसके साथ ही आज युवाओं को भी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं और वे स्कूल-कॉलेज जा पा रहे हैं.
सवाल: नारी सशक्तिकरण को लेकर आज आपको सम्मानित किया गया है. इस अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
बुलबुल वैद्य: महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आज मुझे यह सम्मान मिला है. मैं चाहती हूं कि हर महिला महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे आए. महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और आगे बढ़ने के लिए पहल करें. सभी महिलाएं एक-दूसरे का साथ दें और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रहें.
लता नेताम: महिलाओं को मिलने वाले अवसरों और योजनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए. समाज में जागरूकता लाना और महिलाओं को सक्षम बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है. जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी समाज और प्रदेश का समग्र विकास संभव होगा.
राज्य अलंकरण समारोह में बुलबुल वैद्य और लता नेताम को मिला सम्मान उनके व्यक्तिगत प्रयासों के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की अहमियत को भी रेखांकित करता है. दोनों महिलाओं ने अपने संदेश के जरिए स्पष्ट किया कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर करना और समाज में बराबरी का अवसर दिलाना ही सशक्त छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है.