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Exclusive : नारी सशक्तिकरण की अलख जगा रहीं बुलबुल वैद्य और लता नेताम, राज्य अलंकरण समारोह में मिला सम्मान

छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नया रायपुर में राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किया गया. इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली दो महिलाओं को सम्मानित किया गया. कांकेर की बुलबुल वैद्य को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लेकर 'माता बहादुर कलारिन सम्मान' से नवाजा गया, वहीं गरियाबंद की लता नेताम को महिला उत्थान एवं जनजागृति के क्षेत्र में योगदान के लिए 'मिनीमाता सम्मान' प्रदान किया गया. सम्मान मिलने के बाद दोनों महिलाओं ने ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत की है. उन्होंने अपने संघर्ष, अनुभवों और नारी सशक्तिकरण को लेकर खुलकर अपनी बात रखी.

सवाल: आज आपको राज्य के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है, कैसा महसूस हो रहा है?