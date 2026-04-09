बुलंदशहर में आंबेडकर जयंती पर बड़ी तैयारी, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्ती
आंबेडकर जयंती पर अप्रिय घटना घटित ना हो, इस बात को लेकर शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 3:24 PM IST
बुलंदशहर: 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की मनाई जाएगी... आंबेडकर जयंती पर अप्रिय घटना घटित ना हो, इस बात को लेकर शासन और प्रशासन ने कमर कस ली.
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आगामी अंबेडकर जयंती को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक की.
बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देश पर सिकंदराबाद एसडीम दीपक कुमार पाल और सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा ने सिकंदराबाद कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया.
बैठक में सभी समाज के के लोगों को बुलाया गया. अधिकारियों ने समाज के सभी लोगों से शांतिपूर्वक आंबेडकर जयंती मनाने की अपील की.
साथ ही किसी भी तरह की नई परंपरा से बचने की भी हिदायत दी, ताकि इलाके में कोई अप्रिय घटना जन्म ना ले पाए. एसडीम सिकंदराबाद ने लोगों से डीजे पर कोई भी गलत गाना ना बजाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी जाति, धर्म विशेष के गाने ना बजाएं. अगर किसी भी जाति और धर्म के गाने बजाएं तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहाकि कोई भी ऐसा गाना ना बजाएं, जो किसी भी व्यक्ति या समाज को ग़लत लगे. सब हमारे हैं, सब हमारा समाज है. हम सब लोग वसुधैव कुटुम्ब हैं. वसुधैव पूरा परिवार है.
एसडीएम दीपक कुमार पाल ने कहा कि सही तरीके से आंबेडकर जयंती का आयोजन कीजिए किसी और को समस्या ना हो. साथ ही ट्रैफिक नियमों उल्लंघन ना हो सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
वहीं सीओ सिकंदराबाद ने सख़्त लहजे में कहा कि गलत गाने बजाने वाले की खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. अगर डीजे पर किसी भी व्यक्ति और समुदाय को टारगेट करने वाला गाना बजाया, तो डीजे को सीज कर दिया जाएगा.. कोई डीजे को छुड़ा नहीं पाएगा. आप का काम माहौल को ख़राब करने का नहीं है माहौल को बनाने का है.