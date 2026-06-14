बुलंदशहर में युवक ने किया सुसाइड; परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप
सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा में हुई वारदात. कुछ महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 2:43 PM IST
बुलंदशहर : सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा में युवक ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. युवक किराए के मकान में पत्नी और उसके भतीजे के साथ रहता था. युवक के परिजनों पत्नी, उसके भतीजे और भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है. प्राथमिक जांच में पुलिस इसे पारिवारिक कलह में आत्महत्या मान रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
सिकंदराबाद कोतवाल शैलेन्द्र प्रकाश का कहना है कि क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा में युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम की प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक अभिषेक राणा अपनी रोशनी और उसके भतीजे के साथ किराए के मकान में रहता था. परिजनों के अनुसार उसने कुछ महीने पहले रोशनी से कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद से वह किराए के मकान में रह रहा था.
परिजनों का कहना है कि अभिषेक ने गैरबिरादरी में शादी की थी, लेकिन हम सभी राजी थे. अभिषेक की पत्नी रोशनी का चाल चलन ठीक नहीं था. इसके चलते अक्सर विवाद होता था. तीन दिन पहले भी उनके बीच झगड़ा हुआ था. परिजनों ने रोशनी, उसके भतीजे और भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है. कोतवाल शैलेन्द्र प्रकाश का कहना है कि प्राथमिक तथ्यों के अनुसार अभिषेक ने पारवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की है. हालांकि घटना से जुड़े सभी पहलूओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.