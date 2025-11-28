बुलंदशहर में शादी में फायरिंग, भाजपा कार्यकर्ता की मौत
जिले में विवाह समारोह की खुशियां मातम में बदली, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
Published : November 28, 2025 at 10:27 AM IST
Updated : November 28, 2025 at 10:36 AM IST
बुलंदशहर: जिले में विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना बीती देर रात हुई. लाइसेंसी रिवाल्वर से की गई फायरिंग में निकली गोली सीधे पास में बैठे भाजपा कार्यकर्ता की छाती में धंस गई. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बारात में जब पसरा मातम: जानकारी के मुताबिक अजय नगर निवासी शिवम की शादी खानपुर में तय थी. बारात जब बाढ़ौती की रस्म के लिए दरवाजे पर पहुंची, तभी लड़की के परिवार से सुग्रीव सोलंकी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बार-बार ट्रिगर दबाने के बावजूद रिवाल्वर से गोली नहीं चली. जबरन फायर करने की कोशिश में अचानक गोली चल गई. यह गोली सामने कुर्सी पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र भाटी की छाती में जा धंसी.
गोली लगने के बाद धर्मेंद्र भाटी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस घटना से विवाह समारोह में खुशी का माहौल मातम में बदल गया.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
सिकंदराबाद के सीओ भास्कर कुमार सिंह ने बताया की शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान धर्मेंद्र राणा गोली लगने से गंभीर रूप घायल हो गए थे. उनकी नोएडा ले जाते समय मौत हो गई थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
भाजपा कार्यकर्ता था धर्मेंद्र भाटी: सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने बताया कि वह भाजपा का कार्यकर्ता था. रात शादी समारोह में रिवाल्वर की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौके पर मौत हो गई. उसकी मौत पर उन्होंने परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई.
