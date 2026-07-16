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बुलंदशहर में छुट्टी न मिलने से परेशान सिपाही ने रायफल से खुद को उड़ाया, थाना प्रभारी और मुंशी लाइन हाजिर

बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में तैनात सिपाही सुधीर सिंह ने प्रताड़ना और छुट्टी न मिलने से आहत होकर खुद को गोली मार ली.

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'नौकरी और जिंदगी से त्यागपत्र दे रहा हूं'- सुसाइड से पहले बुलंदशहर के सिपाही का आखिरी ऑडियो. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:20 PM IST

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बुलंदशहर: बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद में तैनात सिपाही सुधीर सिंह ने गुरुवार को ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली. गोली लगने से सिपाही की मौत हो गई. उन्होंने गोली चलाने से पहले बाकायदा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह "मैं नौकरी और जिंदगी से त्यागपत्र दे रहा हूं." बोल रहे हैं.

सिपाही सुधीर सिंह मूलरूप से आगरा के रहने वाले थे और वर्ष-2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे.

जानकारी देते एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय. (Video Credit: ETV Bharat)

छुट्टी न मिलने की वजह से किया सुसाइड: वे औरंगाबाद थाने में फैंटम ड्यूटी पर तैनात थे. बताया जाता है कि उन्हें 13 जुलाई को पेट में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने से वे काफी आहत थे. आज तड़के चार बजे लखावटी बम्बे की पटरी पर उन्होंने रायफल ठोड़ी पर सटाई और गोली चला दी. हालांकि इस वाकये के दौरान अन्य सिपाही दूर खड़े होकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे.

थाना प्रभारी-मुंशी पर प्रताड़ना का आरोप: किसी ने सुसाइड से कुछ मिनट पहले सिपाही सुधीर का रिकॉर्ड किया गया ऑडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है. ऑडियो में सिपाही ने थाना मुंशी और थाना प्रभारी राहुल चौधरी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इसमें अंकित गुर्जर, राहुल चौधरी और मुंशी पर सिपाही को परेशान करने का भी उल्लेख है. सुसाइड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

थानाध्यक्ष, आरोपी सिपाही और मुंशी लाइन हाजिर: इस मामले में एसएसपी ने थानाध्यक्ष, संबंधित सिपाही और थाना मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया है. इसके साथ ही पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. पुलिस महकमे में इस घटना से गहरा शोक और हड़कंप मचा हुआ है. एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि आरोपी सिपाही और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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