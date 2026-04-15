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महिला आरक्षण से बुलंदशहर बीजेपी की महिला पदाधिकारी गदगद, स्कूटी रैली निकाल कही ये बात

बीजेपी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा पीएम मोदी का धन्यवाद, महिलाओं के लिए 33 परसेंट कोटा निर्धारित किया.

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बुलंदशहर में बीजेपी ने निकाली धन्यवाद रैली, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री गुलाबी देवी हुई शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 2:40 PM IST

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बुलंदशहर: 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी सरकार महिलाओं, बेटियों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी शसक्तीकरण समेत कई अभियान चलाकर महिलाओं को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. अब मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है, जो 2029 से प्रभावी होगा. मोदी सरकार के इस कदम से खुश होकर बुधवार को बुलंदशहर में बीजेपी ने महिला सश्क्तीकरण की स्कूटी रैली निकाली. रैली का मकसद महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण का संदेश देना था.


बीजेपी महिला मोर्चा की धन्यवाद स्कूटी रैली को सफल बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, बुलंदशहर जिलापंचायत अध्यक्ष
अंतुल तेवतिया, खुर्जा से बीजेपी विधायक समेत कई नेता शामिल हुए.


माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 33% का कोटा निर्धारित किया है, जल्द ही विधेयक लाने वाले हैं. हजारों महिला ने स्कूटी रैली का आयोजन किया है. आज महिलाओं के अंदर बहुत जागरूकता है. ऐसा लग रहा है उनके लिए पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक महिलाओं की गूंज रहेगी.


वहीं मंत्री गुलाबो देवी ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर कहा कि अगर स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो उनपर कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा. नोएडा में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के धरने पर कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं.

वहीं बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने कहा कि हमारी बहनों ने इस महिला स्कूटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है... क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक कार्य हम सब के लिए किया है. पीएम मोदी ने महिलाओं को आरक्षण, नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है. प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए ये रैली निकली गई है.

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बुलंदशहर स्कूटी रैली
BULANDSHAHR SCOOTY RALLY FOR BJP
मंत्री गुलाबो देवी
BULANDSHAHR SCOOTY RALLY

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