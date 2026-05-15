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बुलंदशहर की अनुष्का वर्मा ने हासिल किये 98.6% अंक; बोलीं- 'पिता की तरह जज बनने का है लक्ष्य'

बुलंदशहर की अनुष्का वर्मा ने हासिल किये 98.6% अंक ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : होनहार बेटियां आज हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर रहीं हैं. इसी कड़ी में बुलंदशहर की एक और बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे जनपद को गौरवान्वित किया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा घोषित किए गए इंटरमीडिएट (12वीं) के परीक्षा परिणामों में बुलंदशहर के अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) ओमप्रकाश वर्मा की बेटी अनुष्का वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है. बुलंदशहर की अनुष्का वर्मा ने हासिल किये 98.6% अंक (Video credit: ETV Bharat)

​अनुष्का की इस अभूतपूर्व सफलता से उनके परिवार, रिश्तेदारों और पूरे प्रशासनिक महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है. परिणाम घोषित होने के बाद जैसे ही अनुष्का बुलंदशहर पहुंचीं, परिजनों और शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर और फूलों के गुलदस्ते भेंट कर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया.

​98.6% अंकों के साथ हासिल किया मुकाम : ​अनुष्का वर्मा ने सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किया है. अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अनुष्का ने अपने माता-पिता के कुशल मार्गदर्शन, शिक्षकों की प्रेरणा और अपनी नियमित पढ़ाई को दिया है. अनुष्का ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि हर विषय की बारीकियों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया.