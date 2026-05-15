बुलंदशहर की अनुष्का वर्मा ने हासिल किये 98.6% अंक; बोलीं- 'पिता की तरह जज बनने का है लक्ष्य'
एडीजे ओमप्रकाश वर्मा ने कहा कि एक पिता के रूप में आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:37 PM IST
बुलंदशहर : होनहार बेटियां आज हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर रहीं हैं. इसी कड़ी में बुलंदशहर की एक और बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे जनपद को गौरवान्वित किया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा घोषित किए गए इंटरमीडिएट (12वीं) के परीक्षा परिणामों में बुलंदशहर के अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) ओमप्रकाश वर्मा की बेटी अनुष्का वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है.
अनुष्का की इस अभूतपूर्व सफलता से उनके परिवार, रिश्तेदारों और पूरे प्रशासनिक महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है. परिणाम घोषित होने के बाद जैसे ही अनुष्का बुलंदशहर पहुंचीं, परिजनों और शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर और फूलों के गुलदस्ते भेंट कर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया.
98.6% अंकों के साथ हासिल किया मुकाम : अनुष्का वर्मा ने सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किया है. अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अनुष्का ने अपने माता-पिता के कुशल मार्गदर्शन, शिक्षकों की प्रेरणा और अपनी नियमित पढ़ाई को दिया है. अनुष्का ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि हर विषय की बारीकियों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया.
पिता की राह पर चलकर जज बनने का है सपना : अनुष्का वर्मा ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बेहद परिपक्वता के साथ कहा कि मेरा सपना अपने पिता की तरह न्यायपालिका (जुडिशियरी) का हिस्सा बनना है. मैं समाज के वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए काम करना चाहती हूं और उन्हें त्वरित व निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कराना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है.
अनुष्का ने अपनी आगे की पढ़ाई की कार्ययोजना भी साफ कर दी है. उन्होंने बताया कि वह अब देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान से एलएलबी (LLB) की पढ़ाई पूरी करेंगी. इसके बाद वह सीधे न्यायिक सेवा यानी पीसीएस-जे (PCS-J) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगी.
तीन बहनों में सबसे छोटी हैं अनुष्का : पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अनुष्का अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनकी दो बड़ी बहनें हैं, जो उनके लिए हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रही हैं. अनुष्का की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि बेटियों को सही अवसर और सकारात्मक माहौल मिले, तो वे आसमान की बुलंदियों को छू सकती हैं.
बुलंदशहर में तैनात एडीजे ओमप्रकाश वर्मा ने भी अपनी बेटी की इस कामयाबी पर गहरा हर्ष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि अनुष्का भविष्य में भी न्याय के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेगी. बुलंदशहर की इस होनहार बेटी की सफलता आज जिले के अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बन गई है.
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