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बुलंदशहर में कैप्टन होटल के बाहर दो युवकों पर दोस्तों ने की फायरिंग; हालत नाजुक, पुलिस ने 5 टीमें बनाई

बुलंदशहर: बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हाईवे स्थित कैप्टन होटल के बाहर दो युवकों, प्रशांत यादव और रॉबिन पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस खौफनाक वारदात में प्रशांत और रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन-फानन में पुलिस ने इलाज के लिए हायर सेंटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में रेफर किया है.

हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसायीं: एसपी सिटी अभिषेक प्रताप सिंह के अनुसार, प्रशांत यादव और रॉबिन होटल में अपने अन्य साथियों के साथ खाना खा रहे थे. तभी किसी का फोन आने पर प्रशांत और रॉबिन होटल से बाहर आए. जहां पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी. घायलों ने अपने साथी यश भाटी और उसके साथियों पर ही गोली चलाने का गंभीर आरोप लगाया है. एसपी सिटी अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशांत यादव गुलावटी का रहने वाला है और उसे यश भाटी ने ही बाहर बुलाया था.

पुलिस ने गठित की पांच टीमें: घायल हुए दोनों युवक और आरोपी यश भाटी आपस में दोस्त थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि घायल युवकों और हमलावर यश भाटी, दोनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश और घटना की हर पहलू से जांच के लिए पांच अलग-अलग टीमें गठित की हैं. पुलिस टीमें संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

दोस्तों ने ही दोस्तों को बनाया निशाना: बुलंदशहर में चंद दिनों के भीतर यह दूसरी बड़ी हिंसक घटना है, जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पूर्व खुर्जा में मामूली विवाद के चलते जिम में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. एक बार फिर हुई इस फायरिंग ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. एसपी सिटी अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा कि पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा.

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