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शिकारपुर विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा नहीं रहे, दिल्ली के अस्पताल में हुआ निधन

अनिल शर्मा चार बार के विधायक थे. योगी सरकार में वन राज्य मंत्री भी रहे. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा. फाइल फोटो
विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 2:44 PM IST

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बुलंदशहर : शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का निधन हो गया है. वे कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. अनिल शर्मा चार बार के विधायक थे. अनिल शर्मा योगी सरकार में वन राज्य मंत्री भी रहे. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन से जनपद में शोक की लहर छा गई है.

अनिल शर्मा बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुरजावली के रहने वाले थे. अनिल शर्मा से ग्राम सुरजावली के बहुत कम उम्र में निर्विरोध प्रधान चुने गए थे. इसके बाद वह साल 2002 में पहली बार खुर्जा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. जिसके बाद साल 2007 में खुर्जा सीट से ही बसपा के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए. वर्ष 2012 में शिकारपुर सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे. जिसके बाद अनिल शर्मा भाजपा में शामिल हुए थे.

अनिल शर्मा ने भाजपा के टिकट पर 2017 में शिकारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए थे. इतना ही नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में वन, पर्यावरण राज्य मंत्री बने. साल 2022 में फिर से भाजपा के टिकट पर शिकारपुर सीट से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए थे.

यह भी पढ़ें : भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का निधन, शाहजहांपुर की ददरौल सीट पर लगातार दो बार हासिल की थी जीत

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