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बुलंदशहर: 10 करोड़ की नई सड़क जल निगम ने तोड़ी, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने जतायी नाराज़गी

बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 10 करोड़ की लागत से बनी सड़क को 4 महीने में ही जल निगम ने पाइप-लाइन के लिए तोड़ दिया था.

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'तुम आसमान से उतरे हो क्या?' – बिना अनुमति करोड़ों की सड़क तोड़ने पर जल निगम इंजीनियर पर भड़के बीजेपी विधायक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:50 PM IST

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बुलंदशहर: बुलंदशहर ज़िले के सिकंदराबाद क्षेत्र में क़रीब 10 करोड़ की लागत से बनी सड़क को निर्माण के महज़ चार माह बाद ही जल निगम पाइप लाइन डालने के लिए तोड़ दिया. इस पर सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने संबंधित अधिकारी को फोन करके नाराज़गी जाहिर की.

सिकंदराबाद क्षेत्र में जल निगम ने पाइप लाइन डालने के लिए क़रीब 4 महीने पहले बनी सड़क को तोड़ा जा रहा है. स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह को दी.

विकास कार्यों में विभागों के आपसी तालमेल की खुली पोल, नई सड़क खोदने पर विधायक ने रुकवाया काम. (Video Credit: ETV Bharat)

विधायक ने मौके पर पहुंचकर लिया संज्ञान: सूचना मिलते ही विधायक लक्ष्मीराज सिंह मौके पर पहुंचे. विधायक ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत फोन पर बात की. विधायक लक्ष्मीराज ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि जनता के धन से कराए गए विकास कार्यों को बिना समुचित समन्वय के क्षतिग्रस्त करना गंभीर लापरवाही है. विधायक ने निर्देश दिए कि सड़क को शीघ्र गुणवत्ता के साथ दोबारा बनाया जाए और भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा सड़क कटान या अन्य कार्य से पहले प्रशासन एवं संबंधित विभागों से आपस में तालमेल बनाकर काम किया जाए, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

अधिकारियों को फोन पर लगाई फटकार: सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने संबंधित अधिकारी से फोन पर कहा कि तुमने किसी से पूछा था क्या कि रोड कहां तोड़नी है तुम्हें. अभी करोड़ों की लागत से ये रोड बनी है और तुमने रोड बनते ही इसे उखाड़ना शुरू कर दिया. तुमने किसी से परमिशन ली कि कहां तोड़ना है कहां काम करना है या नहीं करना है. जो परमीशन है उसको मुझे भेजो और जब तक मैं न कहूं तब तक काम शुरू मत कर देना.

सरकारी धन की बर्बादी पर जताई नाराजगी: अभी रोड को बने हुए दो-चार महीने हुए नहीं. माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं सब रोड अच्छी बने और तुम उनकी व्यवस्था खराब करने पर लगे हुए हो. ये कौन सा विकास है, बिना पूछे तुम पूरी रोड तोड़ दी यहां. यहां लाखों, करोड़ों रुपये की टाइल लगी हैं रोड में, सब उखाड़ दी तुमने, बची कहां है रोड.

तालमेल की कमी से सरकार को नुकसान: तुमने गांव में कितने काम करा दिए, गांव की हालत सुधरी नहीं है अभी. डिविजन है तो जल निगम ही, तुम ऊपर से थोड़ी आए हो या तुम आसमान से उतर कर आए हो. अभी गांव में जैसे-तैसे हाथ जोड़कर काम चला रहे हैं. तुमने शहर में और व्यवस्था बिगाड़नी शुरू कर दी. विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा कि तुम सड़क बनने से पहले काम नहीं कर सकते थे, ये सड़क बनकर निपटी है और तुमने तोड़नी शुरू कर दी, क्या मानक है.

मुख्यमंत्री से अनुरोध कर स्वीकृत कराई थी सड़क: विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद की पांच किलोमीटर लंबी सड़क करीब 10 करोड़ की लागत से बनी है. इसे बने अभी कुछ समय ही हुआ है. जल निगम के अधिकारी ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वो पाइप लाइन डाल रहे हैं. उनसे पूछा गया कि किसकी अनुमति से पाइप लाइन डाल रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. रोड बनने से पहले ही अधिकारियों को आपस में तालमेल करके पाइप लाइन डाल लेते तो सरकार का इतना नुकसान नहीं होता.

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