बुलंदशहर में सड़क हादसा, कार की टक्कर से स्कूटी सवार पति-पत्नी और बच्ची की मौत

बुलंदशहर: जिले में अगौता थाने से करीब 100 मीटर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां बुधवार रात कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में स्कूटी सवार पति और पत्नी और छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. वहीं, पैदल जा रहा एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक अगौता थाना क्षेत्र के अंसार (34) गांव नगला शेख में रहते थे. बीती बुधवार रात को पत्नी मुसाईदा (30) और बेटी अरीशा (6) के साथ स्कूटी से गांव लौट रहे थे. अगौता थाने से करीब 100 मीटर दूरी पर उनकी स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. इस हादसे में लखीमपुर खीरी के गांव ढकरवा का रहने वाला मजदूर राजाराम घायल हो गया. जिस कार ने टक्कर मारी उसका चालक घायल बेटी अरीशा को लेकर अस्पताल पहुंचा. सूचना पर पहुंची अगौता पुलिस दंपति को अपनी जीप में डालकर अकबरपुर रैना स्थित सीएचसी में ले गए.



गंभीर हालत में उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन फूट-फूटकर रो पड़े. बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए. अगौता थाना प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. गांव वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है. तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.



