ETV Bharat / state

बुलंदशहर में सड़क हादसा, कार की टक्कर से स्कूटी सवार पति-पत्नी और बच्ची की मौत

अगौता थाने के पास हुआ एक्सीडेंट, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

bulandshahr road accident scooty riding husband wife girl died
बुलंदशहर में सड़क हादसा. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: जिले में अगौता थाने से करीब 100 मीटर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां बुधवार रात कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में स्कूटी सवार पति और पत्नी और छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. वहीं, पैदल जा रहा एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक अगौता थाना क्षेत्र के अंसार (34) गांव नगला शेख में रहते थे. बीती बुधवार रात को पत्नी मुसाईदा (30) और बेटी अरीशा (6) के साथ स्कूटी से गांव लौट रहे थे. अगौता थाने से करीब 100 मीटर दूरी पर उनकी स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. इस हादसे में लखीमपुर खीरी के गांव ढकरवा का रहने वाला मजदूर राजाराम घायल हो गया. जिस कार ने टक्कर मारी उसका चालक घायल बेटी अरीशा को लेकर अस्पताल पहुंचा. सूचना पर पहुंची अगौता पुलिस दंपति को अपनी जीप में डालकर अकबरपुर रैना स्थित सीएचसी में ले गए.

गंभीर हालत में उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन फूट-फूटकर रो पड़े. बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए. अगौता थाना प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. गांव वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है. तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः मेरठ आवास विकास परिषद में लखनऊ से आया फरमान, धड़ाधड़ 5 बड़े अफसर इधर से उधर

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWS
बुलंदशहर न्यूज
बुलंदशहर एक्सीडेंट
BULANDSHAHR LATEST NEWS
BULANDSHAHR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.