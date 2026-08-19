बुलंदशहर में गंदगी और मच्छरों से निपटने के दावे हवा हवाई; संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा
नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के दावों को लेकर लोगों ने ईटीवी भारत से कही ऐसी बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:16 PM IST
बुलंदशहर : बारिश के बाद मच्छरों से होने वाली संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. बुलंदशहर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद जलभराव और गंदगी से बढ़ते मच्छरों के प्रकोप की चिंता बढ़ा दी है. नगर के रुकन सराय, सराय धारी और नर्सल घाट समेत कई मोहल्लों में नालियां टूटी पड़ी हैं. नालियों में पानी और गोबर जमा है. नियमित सफाई, फॉगिंग या एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नहीं होने से लोग संक्रामक बीमारियों की दस्तक को लेकर परेशान हैं.
रुकन सराय निवासी यामीन और मोहम्मद सईद ने बताया कि जलभराव और गंदगी के कारण बदबू के साथ मच्छरों की संख्या बढ़ गई है. आकाश वाल्मीकि का आरोप है कि ठेका प्रथा के बाद सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है. इससे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है. गंदगी में पनप रहे मच्छरों के काटने से कई घरों के बच्चे और बुजुर्ग बुखार व अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं.
नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल का कहना है कि शहर में रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराई जा रही है. नालियों में एंटी लार्वा दवा डाली जा रही है. जिला मलेरिया अधिकारी नजर अहमद के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक संचारी रोगों का खतरा अधिक रहता है. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की निगरानी के लिए टीमें सक्रिय हैं. किसी संदिग्ध मामले की सूचना मिलने पर 48 घंटे के भीतर सोर्स एक्टिविटी कर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है.
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. रमेश कुमार सिंह ने बताया कि दस्तक अभियान के तहत आशाओं ने करीब 1.56 लाख घरों का सर्वे किया है. जिसमें लगभग 17 हजार घरों में लार्वा मिला था. जिला सर्विलांस अधिकारी के अनुसार जनवरी से अगस्त तक जिले में डेंगू के दो मामले सामने आए हैं. मलेरिया के मामले भी निगरानी में हैं. बारिश के बाद मच्छर नियंत्रण अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
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