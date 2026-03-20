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बुलंदशहर राकेश हत्याकांड; 6 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा, कोर्ट ने लगाया 3.15 लाख का जुर्माना

पीड़ित के वकील सत्येंद्र भाटी ने बताया, अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन पर 3.15 लाख का जुर्माना लगाया है.

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18 नवंबर 2021 को चार्जशीट दाखिली की गयी थी. (Etv BhPhoto Credit: ETV Bharatarat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 9:24 PM IST

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बुलंदशहर: बुलंदशहर के गढाना गांव में वर्ष 2021 में हुए चर्चित राकेश हत्याकांड में विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) धीरेंद्र कुमार तृतीय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ उन पर कुल 3.15 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह वारदात ककोड़ थाना क्षेत्र के गाँव गढाना में करीब पाँच साल पहले आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई थी.

वर्ष 2021 में हुई थी हत्या: अभियोजन पक्ष के अनुसार, वारदात 1 जुलाई 2021 की है जब गांव के ही कुछ दबंगों ने राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक के भतीजे राहुल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक, टोनी, धर्मेंद्र, नवीन और कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

जानकारी देते पीड़ित के वकील सत्येंद्र भाटी. (Video Credit: ETV Bharat)

वारदात के अगले ही दिन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. विवेचनाधिकारी ने 18 नवंबर 2021 को ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

न्यायालय में पैरवी और सज़ा: विशेष न्यायालय में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से आरोपियों का दोष मजबूती से सिद्ध किया. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषियों को दो श्रेणियों में अर्थदंड से दंडित किया है, जिसमें किक्का, दीपक और टोनी पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अन्य तीन दोषियों धर्मेंद्र, नवीन और कृष्ण पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में इन सभी दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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फैसले के बाद जेल जाते दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वादी पक्ष ने संतोष जताया: न्यायालय के इस फैसले के बाद वादी पक्ष और ग्रामीणों ने न्याय व्यवस्था के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया है. अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण ही साढ़े चार साल के भीतर दोषियों को उनके किए की सजा मिल सकी है. क्षेत्र में इस फैसले की चर्चा है और इसे कानून के इकबाल की जीत के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने भी इसे अपनी त्वरित विवेचना और साक्ष्य संकलन की सफलता बताया है.

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