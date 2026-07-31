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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा- "दोषियों को मिले कठोरतम दंड"

बुलंदशहर पहुंचे AHP अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर दुख जताया. उन्होंने दोषियों को सख्त सज़ा देने की मांग की.

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राम मंदिर के नाम पर चोरी महापाप: डॉ. प्रवीण तोगड़िया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:32 PM IST

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बुलंदशहर: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया ने राम मंदिर चंदा विवाद और वंदे मातरम पर चल रही बहस को लेकर बड़ा बयान दिया है. बुलंदशहर पहुंचे तोगड़िया ने संसद में हाल ही में हुए नाटकीय घटनाक्रम पर तो सीधे कुछ बोलने से परहेज किया, लेकिन अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर दुख जताया.

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या चोरी देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को गहरा दुख और चिंता देने वाली घटना है. उन्होंने मांग की है कि मंदिर में चोरी करना एक महापाप है और ऐसा करने वाले पापियों को कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए.

जानकारी देते डॉ. प्रवीण तोगड़िया. (Video Credit: ETV Bharat)

राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई: तोगड़िया ने यह भी जोर देकर कहा कि भविष्य में फिर कभी ऐसी चोरी या अनियमितता न हो, इसके लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. वहीं, संसद में पास हुए वंदे मातरम से जुड़े कानून और उस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई टिप्पणी पर तोगड़िया ने तीखा हमला बोला.

हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी को गिनता ही कौन है: उन्होंने ओवैसी के बयानों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए कहा, "हम ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान में उन्हें गिनता ही कौन है?" राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर तोगड़िया ने कहा कि भारत में 'वंदे मातरम' का पूरा सम्मान होना चाहिए और जो भी इसका अपमान करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पारदर्शी व्यवस्था की मांग की: उन्होंने इस संदर्भ में सरकार द्वारा लाए गए कानून का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने एक उचित और आवश्यक कानून पास किया है, जो देश की भावनाओं के अनुरूप है. तोगड़िया के इस सख्त बयान के बाद क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस तेज हो गई है.

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