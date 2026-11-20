बुलंदशहर: 20 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, मुख्य सप्लायर की तलाश में पुलिस
अगवाल अंडरपास के पास से तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 अवैध तमंचे और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:03 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम देहात की संयुक्त टीम को अपराधियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए तीन शातिर असलाह तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
अगवाल अंडरपास के नीचे से पकड़े गए इन तीनों आरोपियों के कब्जे से 20 अवैध तमंचे और 315 बोर के तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविंद्र निवासी खुर्जा, जबकि रमन और कृष्णा निवासी जेवर के रूप में हुई है.
मुखबिर की सूचना पर हुई घेराबंदी: बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में पूरे जिले में लगातार अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर एसपी सिटी देहात अंतरिक्ष जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट देहात पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए रवींद्र, रमन और कृष्णा के पास से बरामद सभी 20 तमंचे अवैध रूप से देशी निर्मित हैं और इनके साथ 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हथियार तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा किया जाएगा.
खुर्जा के अजय से खरीदकर बेचते थे तमंचे: गिरफ्तार आरोपियों से हुई गहन पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि ये लोग खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति अजय से ये अवैध तमंचे खरीदते थे और फिर अवैध रूप से इनका परिवहन करते हुए अलग-अलग जगहों पर बेचते थे. इस अवैध धंधे के जरिए ये सभी आरोपी मोटा और अवैध धन अर्जित कर रहे थे. पुलिस की छानबीन में यह बात भी सामने आई है कि मुख्य सप्लायर अजय के विरुद्ध पहले भी साल 2023 में थाना कोतवाली नगर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. फिलहाल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वांछित चल रहे अजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
हथियार खरीदने वालों की कुंडली खंगाल रही पुलिस: पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि इन तीनों तस्करों ने पहले भी कई अन्य लोगों को अवैध तमंचे बेचे हैं, जिनकी अब बारीकी से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि किस-किस को हथियार बेचे गए हैं. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि यह पूरा गिरोह कहां से कच्चा माल सोर्स करता है और कहां से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा और इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी.
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