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बुलंदशहर: 20 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, मुख्य सप्लायर की तलाश में पुलिस

बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम देहात की संयुक्त कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम देहात की संयुक्त टीम को अपराधियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए तीन शातिर असलाह तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

अगवाल अंडरपास के नीचे से पकड़े गए इन तीनों आरोपियों के कब्जे से 20 अवैध तमंचे और 315 बोर के तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविंद्र निवासी खुर्जा, जबकि रमन और कृष्णा निवासी जेवर के रूप में हुई है.

जानकारी देते एसपी सिटी देहात अंतरिक्ष जैन. (Video Credit: ETV Bharat) मुखबिर की सूचना पर हुई घेराबंदी: बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में पूरे जिले में लगातार अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर एसपी सिटी देहात अंतरिक्ष जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट देहात पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए रवींद्र, रमन और कृष्णा के पास से बरामद सभी 20 तमंचे अवैध रूप से देशी निर्मित हैं और इनके साथ 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हथियार तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा किया जाएगा.