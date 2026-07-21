बुलंदशहर: बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी के बाद पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई, 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
बुलंदशहर के पहासू में डॉ. भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी नितिन की पुलिस कस्टडी में पिटाई हुई. 60 उपद्रवियों पर मामला दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 8:50 PM IST
बुलंदशहर: बुलंदशहर जनपद के पहासू थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा शुरू हो गया. इस घटना से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कस्टडी के दौरान ही आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है.
एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पहासू के लोधी नगर निवासी 27 वर्षीय नितिन कुमार (पुत्र राजेश कुमार) ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से डॉ. भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो के सामने आते ही स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया और क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया.
पुलिस कस्टडी में युवक पर हमला: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10:50 बजे मठ मंदिर के पास से आरोपी नितिन को हिरासत में ले लिया. पुलिस जब आरोपी को सुरक्षित थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में जमा आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया. पुलिस अभिरक्षा के दौरान ही बेकाबू भीड़ ने सरेआम युवक के साथ मारपीट की और जमकर गाली-गलौज की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ के चंगुल से बचाकर सुरक्षित थाने पहुंचाया.
दो तरफा कानूनी कार्रवाई शुरू: इस मामले में पुलिस ने आरोपी नितिन कुमार के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197(1)(घ) और 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. दूसरी ओर, आरोपी के पिता राजेश कुमार ने पहासू थाने में तहरीर देकर 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अब सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर कस्टडी में मारपीट करने वाले उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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