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बुलंदशहर फूड प्वाइजनिंग: गोद भराई की दावत बनी आफत, मटर पनीर और रसगुल्ले खाने से 50 लोग बीमार, जांच शुरू

मंगलवार शाम 8:30 बजे से लोगों को उल्टी-दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की करीब एक दर्जन एंबुलेंस गांव पहुंचीं और मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.

बुलंदशहर: जनपद के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सलगमा में खुशियों का माहौल उस वक्त अफरातफरी में बदल गया, जब एक 'गोद भराई' समारोह की दावत खाने के बाद 50 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. मटर पनीर की सब्जी और छेना रसगुल्ला खाने के बाद मेहमानों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी.

हापुड़ से आए रिश्तेदार भी हुए बीमार: यह समारोह गांव सलग्वां निवासी कलुआ उर्फ प्रेम सिंह की बेटी मीनाक्षी की गोद भराई के लिए किया गया था. मीनाक्षी का रिश्ता हापुड़ के किठौर निवासी नितिन के साथ तय हुआ है, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग इस दावत में शामिल हुए थे. कलुआ ने बताया कि हापुड़ से आए रिश्तेदारों की हालत भी गांव लौटने के बाद खराब हो गई है. देखते ही देखते बीमारों का आंकड़ा तीन दर्जन के पार पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया.

खाद्य विभाग की छापेमारी: पनीर और सब्जी के सैंपल लिए गए. (Photo Credit: ETV Bharat)

15 मरीज जिला अस्पताल रेफर किये गए: इमरजेंसी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह फूड प्वाइजनिंग का लग रहा है. आठ से बारह एंबुलेंस की मदद से लगभग 40 पीड़ितों को जहांगीराबाद स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया. इनमें से 15 मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत जिला अस्पताल (हायर सेंटर) रेफर कर दिया गया है. सीएचसी में भर्ती मरीजों में चन्द्रवती, उर्मिला, कमल, त्रिवेणी, कुसुम, जसवंत और मीनाक्षी समेत कई ग्रामीण शामिल हैं जिनका उपचार जारी है.

कई गंभीर मरीज जिला अस्पताल रेफर. (Photo Credit: ETV Bharat)

खाद्य विभाग ने लिए सैंपल, जांच शुरू: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार ने टीम के साथ गांव पहुंचकर पनीर और छोले की सब्जी के सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि संक्रमण के सटीक कारणों का पता चल सके. एसडीएम अनूपशहर प्रियंका गोयल ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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