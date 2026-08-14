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बुलंदशहर में राष्ट्रीय महिला आयोग की लगी अदालत, अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दिए ये दिशा निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने "राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत जनसुनवाई की.

बुलंदशहर में मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर.
बुलंदशहर में मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 11:26 AM IST

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बुलंदशहर : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने गुरुवार को बुलंदशहर के जिला पंचायत सभागार में महिला संबंधी अपराधों के मामलों में सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के बाबत दिशा निर्देश पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दिए. इसके मीडिया से वार्ता के दौरान जनसुनवाई कार्यक्रमों के नतीजों और रणनीति के बाबत जानकारी साझा की.

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर. (Video Credit : ETV Bharat)



जिला पंचायत हॉल में आयोजित पत्रकारवार्ता में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, आयोग महिला अपराधों के प्रति काफी सजग रहता है. अगर महिलाओं के साथ तकलीफ हो रही है तो वह बिना डरे हुए सामने आएं और जहां जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

उन्होंने कहा कि जहां भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, अब वह कम होने की तरफ दिखाई दे रहे है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जहां-जहां जागरूकता होती है, वहां शिकायतें भी ज्यादा पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस को भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए.



इसके पहले राष्ट्रीय महिला आयोग अक्ष्यक्ष विजया रहाटकर ने "राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत जनसुनवाई की. जनसुनवाई के दौरान 47 महिलाओं द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए. शिकायतें सुनने के बाद सम्बन्धित विभागों को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए. जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष महोदय के समक्ष आहार थाने से एक महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर अपने पति और ससुरालजन के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर आई थी.


कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण एवं बाल विकास संबंधी कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक में जय प्रकाश यादव जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना, इत्यादि योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है.


बैठक में महिला आयोग अध्यक्ष ने महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया एवं सराहना की गई. इसी प्रकार शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, कौशल विकास एवं एनआरएलएम विभाग द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा की.


बैठक में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने आश्वस्त किया कि महिला आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. साथ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण ससमय व गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक ससमय पहुंचे यह सुनिश्चित किया जा रहा है. इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अभिषेक कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे.


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