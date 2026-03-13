ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मर्डर या सुसाइड? खुर्जा रेलवे लाइन किनारे जंगल में बच्ची समेत 3 शव मिला

सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह, सीओ शोभित कुमार और खुर्जा देहात थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि सुबह रेलवे के कीमैन ने पुलिस को सूचना दी कि खेत के किनारे पेड़ के नीचे शव पड़े हैं. सूचना पर जांच पड़ताल की गई.

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नेहरूपुर गांव के खेत के पास खुर्जा में रेलवे लाइन किनारे एक पेड़ के नीचे 5 साल की बच्ची सावंती और उसके चाचा सरल (28) का शव पड़ा मिला. वहीं पेड़ पर बच्ची की मां, देवी सरकार (32) का शव पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला. पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है. घटना स्थल पर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और टूटे हुए 2 फोन पड़े मिले.

शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन महिला का पति अपीश्वर अभी फरार है. ऐसे में हत्या होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है. मौके पर दो अलग-अलग जगह पर 7 चिप्स, 1 कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, 1 पराठा और 1 सेब मिला. वहीं पर 2 मोबाइल भी टूटे थे. महिला देवी सरकार का शव रस्सी के फंदे से लटका था. वहीं जमीन पड़े सरल और बच्ची सावंती के शव में गर्दन पर भी रस्सी के निशान थे.

सीओ ने बताया कि मृतक महिला देवी सरकार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जनपद स्थित पूर्वा मल्लापूरा गांव की रहने वाली थी. जो खुर्जा स्थित पॉटरी फैक्ट्री में अपने पति अपीश्वर के साथ मजदूरी करती थी. मृतक युवक सरल रिश्ते में देवी सरकार का देवर था. सरल सरकार दूसरी पॉटरी इकाई में मजदूरी करता था. बता दें, देवर-भाभी के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है, 2 दिन पहले पति-पत्नी में झगड़ा भी हुआ था. मृतिका घर से 10 हजार भी ले गई थी.

खेत के किनारे मिले युवक, महिला और बच्ची के शव के मामले में पुलिस टीम जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा.

