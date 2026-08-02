ETV Bharat / state

बुलंदशहर में 12 साल की मासूम छात्रा की हत्या, परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका

बुलंदशहर में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )