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बुलंदशहर में 12 साल की मासूम छात्रा की हत्या, परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका

ककोड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा बीती 31 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी.

बुलंदशहर में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या.
बुलंदशहर में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
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बुलंदशहर : ककोड़ थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है. यहां बीती 31 जुलाई से लापता कक्षा तीन की छात्रा (12) का शव रेलवे स्टेशन के पास बरामद हुआ है. शव की स्थिति को देखकर परिजनों और ग्रामीणों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस फारेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहने की बात कह रही है.

घटना की जानकारी देते एसएसपी दिनेश कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


बताया गया कि ककोड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा संदिग्ध हालात में बीती 31 जुलाई को लापता हो गई थी. छात्रा कक्षा तीन में पढ़ाई कर रही थी. छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद परिजनों ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी. पुलिस की खोजबीन के दौरान छात्रा का शव रेलवे स्टेशन के पास टिकटघर के पीछे से बरामद हुआ.


छात्रा के परिजनों का कहना है कि बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे. उसके साथ बर्बरता और दुष्कर्म किया गया है. परिजनों ने दोषियों के एनकाउंटर की मांग की है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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