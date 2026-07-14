बुलंदशहर में बाइकसवार युवकों को जेसीबी ने रौंदा; एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
हांगीरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात जेसीबी और बाइक की भिड़ंत से हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 3:01 PM IST
बुलंदशहर : जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात जेसीबी और बाइक की भिड़ंत से भयानक हादसा हो गया. हादसे में बाइकसवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वहीं युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
सीओ खुर्जा शोभित कुमार का कहना है कि दुर्घटना बीती सोमवार रात 12 बजे बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में हुई. प्राथमिक जांच में सामने आया कि सोमवार रात दो युवक सनी और गौरव एक ही बाइक से कहीं जा रहे थे. जहांगीरपुर रोड स्थित होटल के पास साइड से अचानक निकली जेसीबी से बाइक की भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में दोनों युवक बाइक से छिटक कर सड़क पर गिर पड़े. इसी बीच जेसीबी चालक फरार हो गया.
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया. घायल युवक गौरव का इलाज चल रहा है. सनी के परिजनों ने गोली मार कर हत्या का आरोप लगाया था. हालांकि घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज से ऐसी बात सामने नहीं आई है. सीसीटीवी फुटेज में जेसीबी और बाइक की टक्कर होने की वजह से हादसा हुआ था. गोली मारने या अन्य किसी प्रकार की घटना का साक्ष्य फिलहाल नहीं मिला है.
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