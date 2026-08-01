5 दिन बाद टूटी परिजनों की आस, बुलंदशहर के नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी से बरामद
बुलंदशहर में 5 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नाले में बही कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप का शव काली नदी में मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:20 PM IST
बुलंदशहर: बुलंदशहर में 5 दिनों के रेस्क्यू के बाद उम्मीदें टूट गईं और नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में मिल गया. बुलंदशहर स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई छात्रा चारू कश्यप का शव शनिवार को हादसे के पांचवें दिन काली नदी में बरामद हुआ. लाश मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
यूपी के बुलंदशहर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप की लाश आखिरकार गांव चावली के निकट बरामद हो गई.
तीन किलोमीटर दूर जलकुंभी में फंसा था शव: हादसे के स्थल से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर शव बरामद हुआ है. जलकुंभी में फंसा होने के कारण शव पांचवें दिन मिल सका. जिस बेटी के सकुशल लौटने की उम्मीद में परिजन पिछले पांच दिनों से हर पल इंतजार कर रहे थे, वह उम्मीद शनिवार को टूट गई. उफनते नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में जलकुंभी के बीच फंसा मिला.
जलकुंभी में फंसा मिला 11 वर्षीय चारू का शव: पांच दिनों से चारू के लापता रहने के कारण परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरे जिले की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी थीं. शनिवार सुबह शव मिलने की खबर के साथ ही परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और घर में मातम छा गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि नाले में बही छात्रा की लाश घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर, काली नदी में गांव चावली के पास बरामद हुई है.
पैर फिसलने के कारण हुआ था हादसा: प्रारंभिक जांच के अनुसार लाश जलकुंभी में फंसी हुई थी. मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटने के दौरान तेज बारिश से बचने के लिए चारू कश्यप एक दुकान पर खड़ी हो गई थी. अचानक पैर फिसलने से छात्रा उफनते नाले में बह गई. उसके बाद से ही छात्रा की तलाश में जिला प्रशासन, नगर पालिका, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और अन्य विभागों की टीमें जुटी थीं.
लापरवाह अफसरों पर गाज और स्कूल पर FIR: कई दिनों तक नालों और काली नदी में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया. वहीं, छात्रा के पिता रिंकू की तहरीर पर स्कूल की प्रधानाचार्य, प्रबंधक और आया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. इस मामले में डीएम कुमार हर्ष ने नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की थी. शासन ने इस मामले में नगर पालिका में तैनात दो सफाई निरीक्षक और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया था.
मां ने कहा- नाला ढका होता तो बच जाती बेटी: चारू की मां ज्ञानवती ने रुंधे गले से बताया था कि बेटी के बगैर मेरा घर खाली है. लगता है बेटी आने वाली है. मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, रातभर जागती हूं. नाला ढका होता तो मेरी बेटी बच जाती, पटिया समझकर आगे बढ़ी और जैसे ही उसने पैर रखा सीधे नाले में चली गई. नगर के मोहल्ला शाखा निवासी रिंकू कश्यप की पुत्री 11 वर्षीय कक्षा चार की छात्रा चारू 28 जुलाई को स्कूल की छुट्टी के बाद नाले में गिरकर बह गई थी.
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव: हादसे के बाद से ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थीं. शनिवार की सुबह शव मिलने के साथ ही परिवार की उम्मीदें टूट गईं और घर में मातम छा गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि नाले में बही छात्रा चारू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.
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