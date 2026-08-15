ETV Bharat / state

मकान बंटवारे के विवाद में देवर ने कर दी भाभी की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के भाईपुरा गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

बुलंदशहर में महिला की हत्या.
बुलंदशहर में महिला की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव भाईपुरा में शनिवार को मकान के बंटवारे के विवाद में देवर ने अपनी भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. चाकू के हमले में लहूलुहान महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फरार आरोपी देवर की तालश में पुलिस जुट गई है.


बताया गया कि बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के भाईपुरा गांव निवासी किशोरी का अपनी भाभी मीना (50) से मकान बंटवारे को लेकर विवाद है. शनिवार को किसी बात पर दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई. इस दौरान नाराज किशोरी ने चाकू से भाभी मीना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चाकू के हमले से मीना की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोरी मौके से फरार हो गया.



एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय का कहना है कि शनिवार शाम 8 बजे डायल-112 के माध्यम से थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम भाईपुरा में हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के चलते देवर किशोरी ने अपनी भाभी मीना की हत्या की है. दोनों के बीच में मकान के बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद था. मीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फरार आरोपी किशोरी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

TAGGED:

BULANDSHAHR CRIME NEWS
MURDER CASE IN BULANDSHAHR
MAN KILLS SISTER IN LAW
भाभी की हत्या
MURDER IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.