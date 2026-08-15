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मकान बंटवारे के विवाद में देवर ने कर दी भाभी की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव भाईपुरा में शनिवार को मकान के बंटवारे के विवाद में देवर ने अपनी भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. चाकू के हमले में लहूलुहान महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फरार आरोपी देवर की तालश में पुलिस जुट गई है.



बताया गया कि बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के भाईपुरा गांव निवासी किशोरी का अपनी भाभी मीना (50) से मकान बंटवारे को लेकर विवाद है. शनिवार को किसी बात पर दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई. इस दौरान नाराज किशोरी ने चाकू से भाभी मीना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चाकू के हमले से मीना की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोरी मौके से फरार हो गया.





एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय का कहना है कि शनिवार शाम 8 बजे डायल-112 के माध्यम से थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम भाईपुरा में हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के चलते देवर किशोरी ने अपनी भाभी मीना की हत्या की है. दोनों के बीच में मकान के बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद था. मीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फरार आरोपी किशोरी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.