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बुलंदशहर: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 47 इंस्पेक्टरों का तबादला, DIG ने जारी किए आदेश, जानिए किनके नाम?

यूपी में इंस्पेक्टरों के तबादले ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने शनिवार देर रात 47 इंस्पेक्टरों का गैर-जनपद तबादला कर दिया है. इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. स्थानांतरित किए गए सभी इंस्पेक्टर जिले में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. सभी निरीक्षकों को मेरठ, हापुड़ और बागपत जिलों में नई तैनाती दी गई है.

मेरठ भेजे गए 19 इंस्पेक्टर