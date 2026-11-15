बुलंदशहर: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 47 इंस्पेक्टरों का तबादला, DIG ने जारी किए आदेश, जानिए किनके नाम?
सभी निरीक्षकों को मेरठ, हापुड़ और बागपत जिलों में नई तैनाती दी गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:15 PM IST
बुलंदशहर : जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने शनिवार देर रात 47 इंस्पेक्टरों का गैर-जनपद तबादला कर दिया है. इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. स्थानांतरित किए गए सभी इंस्पेक्टर जिले में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. सभी निरीक्षकों को मेरठ, हापुड़ और बागपत जिलों में नई तैनाती दी गई है.
मेरठ भेजे गए 19 इंस्पेक्टर
जारी सूची के अनुसार, बुलंदशहर से सर्वाधिक 19 इंस्पेक्टरों का तबादला मेरठ जनपद के लिए किया गया है. इनमें सुखवीर सिंह, रजनी वर्मा, लोकेश प्रताप सिंह, महेन्द्र कुमार, राजेश कुमार, संजेश कुमार, विनोद कुमार, खड़ग सिंह, पंकज राय, सुनीता मलिक, रामवीर सिंह, सलीम अहमद, राम खिलाड़ी, रेव सिंह, दिनेश सिंह यादव, जितेन्द्र सिंह यादव, वीरेन्द्र कुमार माली, विजय कुमार यादव और सुनील कुमार गौतम के नाम शामिल हैं.
हापुड़ और बागपत में भी तैनाती
तबादला सूची के तहत 13 इंस्पेक्टरों को हापुड़ भेजा गया है. इनमें आसिफ अली, देवेन्द्र कुमार, सलाउद्दीन, सतीश कुमार, जितेन्द्र कुमार दूबे, नरेन्द्र सिंह, ऋषिपाल, धर्मेन्द्र सिंह राठौर, दिग्विजय नाथ शाही, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इमाम, नीरज मलिक और राजपाल सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, दो इंस्पेक्टरों मनोज कुमार और राम नारायण सिंह का तबादला बागपत जनपद किया गया है.
जल्द कार्यमुक्त होंगे स्थानांतरित निरीक्षक
इस संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिले में निर्धारित समयसीमा पूरी कर चुके निरीक्षकों का गैर-जनपद स्थानांतरण किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नए इंस्पेक्टरों की आमद के साथ ही स्थानांतरित किए गए सभी पुलिसकर्मियों को जल्द कार्यमुक्त (रिलीव) कर दिया जाएगा, ताकि वे अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर सकें.
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