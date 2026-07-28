बुलंदशहर में GST चोरी के रैकेट का पर्दाफाश; फर्जी फर्म बनाकर किए 1 करोड़ 21 लाख के वारे-न्यारे, महिला समेत 3 गिरफ्तार
बुलंदशहर की ककोड़ पुलिस, साइबर क्राइम और एसआईटी ने संयुक्त रूप से किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:27 AM IST
बुलंदशहर : ककोड़ पुलिस, थाना साइबर क्राइम और एसआईटी ने GST चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफ़ाश किया है. पुलिस टीम ने फर्जी फर्म बनाकर 1 करोड़ 21 लाख रुपये की GST चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. आरोपी करीब एक साल से जालसाजी का काम कर रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में GST चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफ़ाश किया गया है. पुलिस टीम ने फर्जी फर्म बनाकर 1 करोड़ 21 लाख रुपये की जीएसटी चोरी करने में शामिल गाजियाबाद के राजेन्द्रनगर से दीपा, समर और सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लैपटॉप, 3 मोबाइल और कुछ संदिग्ध लेने के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. आरोपियों ने Tanu Enterprises के नाम से फर्जी ITC पास ऑन की थी. इसके लिए Sunshine Enterprises नाम की फर्जी सप्लायर कंपनी भी बनाई थी.
अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम नरेश कुमार आरोपियों ने Sunshine नामक फर्ज़ी फर्म दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड की थी. जांच में ये फर्म बोगस पाई गई. आरोपियों द्वारा 1 करोड़ 21 लाख रुपये की जीएसटी चोरी का मामला प्रकाश में आया है. इसी मुकदमे में पहले 3 अभियुक्तों तनु, पवन और विवेक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. जल्दी ही रैकेट में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी.