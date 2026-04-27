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खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; एक घर से तीन अर्थियां देख फफक पड़े ग्रामीण, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़

खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित जिम में बर्थ डे पार्टी के दौरान वारदात हुई थी.

खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; शव यात्रा में उमड़े ग्रामीण.
खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; शव यात्रा में उमड़े ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:11 AM IST

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बुलंदशहर : खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम में शनिवार रात बर्थ डे पार्टी के दौरान एक ही परिवार के तीन युवकों की हत्याओं से पूरा इलाका शोक में डूब गया है. पोस्टमार्टम के बाद रविवार को तीनों युवकों के शव घर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचे थे. पुलिस की मौजूदगी में तीनों युवकों का अंतिम संस्कार कराया गया. वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब तक ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है.

वारदात की जानकारी देते एडीजी भानु भास्कर . (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, शनिवार देर रात थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम में फूटा दरवाजा मोहल्ला निवासी जीतू सैनी की जन्मदिन पार्टी चल रही थी. पार्टी में शामिल युवकों के बीच केक लगाने को लेकर कहासुनी हो गई थी. इस दौरान आरोपी जीतू सैनी गुस्से में वहां से चला गया. करीब एक घंटे बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौटा और अपने भाई की लाइसेंसी पिस्टल से अमरदीप (35), मनीष (32) और आकाश (19) पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद भागने की कोशिश कर रहे आकाश को भी जीतू ने पीछा कर सिर में गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी सीसीटीवी का डीवीआर में उखाड़ ले गए.

खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; शव यात्रा में उमड़े ग्रामीण.
खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; शव यात्रा में उमड़े ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

जिम में गोलीबारी की सूचना मिलने पर एसपी सिटी, कई थाना क्षेत्रों के सीओ और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद मुख्य आरोपी जीतू सैनी समेत तीन युवकों के गिरफ्तार कर लिया. वहीं घटना के बाद युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. रविवार को गमगीन माहौल में तीनों युवकों का अंतिम संस्कार कराया गयाय

खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; गांव में तैनात पुलिस फोर्स.
खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; गांव में तैनात पुलिस फोर्स. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : गोलीबारी में जान गंवाने वालों मनीष सैनी पुत्र प्रेम सैनी, उसका चचेरा भाई अमरदीप पुत्र स्वरूप सैनी और भतीजा आकाश पुत्र राजीव सैनी है. मनीष और अमरदीप खेती कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. आकाश नौकरी की तलाश में था. मनीष की दो साल की बेटी है. अमरदीप के छोटे-छोटे बच्चे हैं. परिजनों के मुताबिक डेढ़ साल पहले ही अमरदीप के बड़े भाई की मौत हुई थी. बहरहाल परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत से पूरा घर उजाड़ गया है.

एडीजी भानु भास्कर के अनुसार घटना के बाबत शराब और पुरानी रंजिश का एंगल भी सामने आया है. घटनास्थल से शराब की बोतलें, बीयर कैन और सिगरेट के अवशेष मिले हैं. सैनी धर्मशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है. पुलिस की आठ टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

वहीं सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि खुर्जा नगर पुलिस स्वाट टीम ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी मयंक को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी. जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लग गई. इशके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है. ट्रिपल मर्डर केस में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज है. अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें धरपकड़ कर रही हैं.

यह भी पढ़ें : खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; मुंह पर केक लगाने के विवाद में हुईं तीन हत्याएं, 3 आरोपी गिरफ्तार

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