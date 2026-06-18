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बुलंदशहर मर्डर: खुर्जा के क्वार्सी गांव में 55 लाख के लेन-देन को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या

खुर्जा क्षेत्र के गांव क्वार्सी में 55 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में भतीजे ने अपने चाचा बृजमोहन की गोली मारकर हत्या कर दी.

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बुलंदशहर में खूनी खेल: उधार के 55 लाख रुपये नहीं लौटाए तो भतीजे ने खेत पर चाचा को मार दी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:12 PM IST

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव क्वार्सी में उधार के 55 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर एक भतीजे ने अपने ही सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी.

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी भतीजे को हिरासत में लिया है.

एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने दी मामले की जानकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

खेत पर फसल जोतने के दौरान हुआ विवाद: यह वारदात बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के क्वार्सी गांव में हुई. यहां पैसों के लेन-देन को लेकर भतीजे ने अपने 50 वर्षीय चाचा बृजमोहन की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न केवल आरोपी को धरदबोचा, बल्कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया. बताया जा रहा है कि 55 लाख रुपये की एक बड़ी रकम न चुकाने को लेकर दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था.

भतीजे के माध्यम से लिए थे 55 लाख रुपये उधार: बुलंदशहर के एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि सुबह के समय थाना खुर्जा नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्वार्सी निवासी एक व्यक्ति बृजमोहन (उम्र करीब 50 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है. थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो जांच में पता चला कि बृजमोहन को उनके ही सगे भतीजे ने आपसी रंजिश में गोली मारी थी. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, बृजमोहन ने पूर्व में अपने भतीजे के माध्यम से किसी से करीब 55 लाख रुपये उधार लिए थे.

बार-बार मांगने पर भी नहीं लौटाए रुपये: चाचा बृजमोहन इस उधारी की रकम को वापस चुकाने में लगातार टालमटोल कर रहे थे और रुपये वापस नहीं कर रहे थे. भतीजे के कई बार मिन्नतें करने और दबाव बनाने के बावजूद जब रुपये वापस नहीं मिले, तो विवाद बढ़ता चला गया. इसी विवाद के चलते भतीजे ने कुछ दिन पहले चाचा के खेत पर खड़ी फसल को जबरन जोत लिया था. बुधवार को जब ये दोनों पक्ष दोबारा उसी खेत पर पहुंचे, तो इनके बीच इसी बात को लेकर तीखी कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई.

आरोपी भतीजा पुलिस कस्टडी में: इसी विवाद के दौरान गुस्से से आगबबूला होकर भतीजे ने तमंचा निकालकर अपने चाचा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया गया है. वारदात में इस्तेमाल असलहा को भी फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया है. एसपी देहात ने कहा परिजनों की तहरीर के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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