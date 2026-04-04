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बुलंदशहर-खुर्जा में किसानों ने किया तहसील का घेराव, मुआवजा और बारदाने की किल्लत को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन

बिजलीपुर गांव में ग्रामीणों पर जबरन जल निगम के कनेक्शन थोपने और खतौनी में संशोधन की जटिलताओं को भी प्रमुखता से उठाया गया. साथ ही, घरेलू गैस की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई.

बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग: किसानों ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के लिए तुरंत सरकारी सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग उठाई है. प्रदर्शनकारियों ने गेहूं क्रय केंद्रों पर बारदाने (बोरों) की भारी किल्लत और खरीद में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा में शनिवार को किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले तहसील का घेराव किया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह ने किया. किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की. किसानों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है.

हजारों ट्रैक्टरों के साथ निकाले किसान: बुलंदशहर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने विशाल ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया. जिला संरक्षक चौधरी कुलदीप गुड्डू और युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्य के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टरों और बाइकों के साथ सड़कों पर उतरे. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी की मौजूदगी में हुई महापंचायत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया. इस दौरान गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए बुलंदशहर-शिकारपुर मार्ग पर रास्ता देने की मांग की गई.

भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर का विरोध: किसानों ने हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने, तौल केंद्रों पर घटतौली रोकने और गन्ना बकाया भुगतान की मांग दोहराई. सभा में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, आवारा पशुओं की समस्या का स्थाई समाधान और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की भी पुरजोर वकालत की गई. इसके अलावा, जिला जेल में अवैध वसूली रोकने, अग्निवीर योजना में बदलाव और शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने जैसे सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो बड़ा आंदोलन होगा.

प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम: भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी अरब सिंह ने कहा कि यदि उनकी मांगें अगले 20 दिनों के भीतर पूरी नहीं की गईं, तो जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. भाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की सुस्ती किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है. इस विशाल विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, पूर्व सैनिक और ग्रामीण उपस्थित रहे, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई.

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