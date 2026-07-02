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बुलंदशहर-जेवर एक्सप्रेस-वे: शिकारपुर में भूमि अधिग्रहण तेज, अब तक हुए 62 बैनामे, 7 दिन में किसानों को मिल रहा पैसा

अब तक हुए 62 बैनामे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : गंगा एक्सप्रेस-वे को जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. शिकारपुर तहसील प्रशासन ने सरकारी बेनामे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शिकारपुर तहसील प्रशासन ने क़रीब 76 किलोमीटर बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए अपने क्षेत्र से क़रीब 62 किसानों के बैनामे कराये हैं. सरकारी बैनामा होने के महज़ 7 दिन के अंदर मुआवजा किसानों के खाते में भेजा जा रहा है. शिकारपुर एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने जेवर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे में आने वाले गांव के किसानों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि किसान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग करें और एक्सप्रेस-वे की सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाये. उन्होंने किसानों से कहा है कि सरकारी बैनामा होने के महज़ 7 दिन के अंदर पैसा किसानों के खाते में पहुंचाया जा रहा है. जेवर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनने से आसपास के किसानों और क्षेत्र का विकास होगा. बुलंदशहर-जेवर एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेज. (Video Credit; ETV Bharat)