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बुलंदशहर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने MLC चुनाव पर अखिलेश के आरोपों का दिया करारा जवाब

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को बुलंदशहर पहुंचे. अखिलेश यादव के MLC चुनाव में अनियमितताओं और चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए सवालों पर स्वतंत्र देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है और वह पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव करा रहा है. सरकार का काम इसमें केवल प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था को सहयोग प्रदान करना है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Video Credit; ETV Bharat) स्वतंत्र देव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष का एजेंडा ठगी, भ्रष्टाचार और लूट के जरिए सत्ता में आना है, जबकि भाजपा का एजेंडा गरीबों का सम्मान और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है.