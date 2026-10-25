बुलंदशहर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने MLC चुनाव पर अखिलेश के आरोपों का दिया करारा जवाब
मंत्री ने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकतरफा जीत दर्ज करेगी, विपक्ष का कोई भी दल टिक नहीं पाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 12:16 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को बुलंदशहर पहुंचे. अखिलेश यादव के MLC चुनाव में अनियमितताओं और चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए सवालों पर स्वतंत्र देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है और वह पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव करा रहा है. सरकार का काम इसमें केवल प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था को सहयोग प्रदान करना है.
स्वतंत्र देव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष का एजेंडा ठगी, भ्रष्टाचार और लूट के जरिए सत्ता में आना है, जबकि भाजपा का एजेंडा गरीबों का सम्मान और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है.
जल शक्ति मंत्री ने दावा किया कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकतरफा जीत दर्ज करेगी और विपक्ष का कोई भी दल उनके सामने टिक नहीं पाएगा.
आजम खान से जेल में अखिलेश यादव के मुलाक़ात करने पर स्वतंत्र देव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अच्छी बात है उनका क्या एजेंडा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट करते हैं ये जब भी सत्ता में आते हैं.
उन्होंने कहा कि चाहे सीमा की सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा, 26 जिलों की आतंक नक्सलवाद बिल्कुल जड़ से समाप्त हुआ है. आतंकवाद श्रीनगर में पैर फंसा चुके थे, आज समाप्त जीरो के कगार पर हैं.
मंत्री ने कहा कि इलाका सेफ हो चुका है आज 12 बजे रात को बुलंदशहर से बेटी अकेले जा सकती है. दिल्ली या यहां से सीधे अलीगढ़ होते हुए लखनऊ-लखनऊ से अयोध्या जा सकती है. उसे कोई छेड़ने वाला नहीं बोलने वाला नहीं है. इसलिए डबल इंजन सरकार के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है.
स्वतंत्र देव ने आगामी विधानसभा चुनाव पर कहा कि डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है बीजेपी चुनाव जीतेगी.
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