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जाको राखे साइयां...; बुलंदशहर में बच्चे के गले के आरपार हुआ सरिया, दिल्ली रेफर

कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित मिर्जापुर गांव में खेलते वक्त बच्चा सरिया लगे पिलर पर गिर गया था.

बच्चे के गले के आरपार हुआ सरिया
बच्चे के गले के आरपार हुआ सरिया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 3:07 PM IST

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बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित मिर्जापुर गांव में शनिवार को 10 बच्चे के साथ दुखद हादसा हो गया. हालांकि हादसे में बच्चे के साथ जाको राखे साईयां मार सके न कोय वाली कहावत चरितार्थ हो गई. फिलहाल बच्चे की जान अभी जोखिम में ही है. बच्चे को जिला अस्पताल से हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया है.

बुलंदशहर ; बच्चे के गले के आरपार हुआ सरिया. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि मिर्जापुर गांव निवासी राजकुमार का बेटा ऋषभ (10) ईद की छुट्टी की वजह से बच्चों और भाई-बहनों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था. खेलते समय बॉल पड़ोस में निर्माणाधीन मकान के अंदर चली गई. ऋषभ गेंद उठाने के लिए मकान के अंदर चला गया. जहां वह पिलर से निकल रही सरिया के ऊपर गिर गया. सरिया ऋषभ के गले और छाती को चीरता हुआ आरपार निकल गया. यह देख दूसरे बच्चों ने शोर मचा कर घरवालों की सूचना दी.

बच्चों की चीख पुकार सुनकर ऋषभ की मां अनीता ने गुहार लगाते हुए घटनास्थल पर पहुंची और पड़ोसियों को सूचना दी. घटना के समय राजकुमार मंदिर गए थे. इस बीच पड़ोसियों ने गैस कटर से सरिया काट कर पिलर से अलग किया गया और बच्चे को उसी हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां डाॅक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया है.

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. प्रदीप राणा ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाया गया था. सरिया बच्चे के गले को चीरते हुए छाती के बगल से निगल गया है. सरिया काफी गंभीर रूप से बच्चे के गले और छाती में फंसा हुआ है. प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

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