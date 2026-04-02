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बुलंदशहर हादसा: मामूली विवाद में पत्नी ने खुद को लगाई आग, बचाने में पति की भी मौत

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मामूली घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया. डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव रहमापुर में पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी एक दर्दनाक हादसे में बदल गई. गुस्से में आकर पत्नी ने खुद को आग लगा ली, जिसे बचाने के प्रयास में पति भी बुरी तरह झुलस गया. दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

गुस्से में उठाया आत्मघाती कदम: परिजनों के अनुसार, बुधवार देर रात 35 वर्षीय रिंकू और उसकी 32 वर्षीय पत्नी रूबी के बीच किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी. मामूली बात से नाराज होकर रूबी ने अचानक खुद को आग लगा ली. पत्नी को लपटों में घिरा देख रिंकू उसे बचाने के लिए दौड़ा और उसे बचाने के चक्कर में वह खुद भी गंभीर रूप से झुलस गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई.

मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ा दम: परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को डिबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. अलीगढ़ में इलाज के दौरान पहले पति और फिर पत्नी ने दम तोड़ दिया. इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है और रिंकू के बच्चों व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.