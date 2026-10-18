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बुलंदशहर में गौमांस की तस्करी के आरोप में हिंदू संगठनों ने पकड़ा ऑटो, जांच में निकली ऐसी बात

गोमांस की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया ऑटो. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र में बुलंदशहर-गढ़ रोड पर स्याने अड्डे के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और अन्य हिन्दू संगठनों ने मीट से भरे एक ऑटो को पकड़ने के बाद खूब हंगामा किया. आरोप लगाया कि ऑटो में गौमांस के अवशेष भरे हुए हैं. काफी जद्दोजहद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑटो और उसके ड्राइवर को नई मंडी पुलिस चौकी के हवाले कर दिया. पुलिस ने ऑटो में मिले मांस अवशेष को जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा है.

जानकारी देते एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय. (Video Credit : ETV Bharat)



विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री जितेंद्र चौहान का कहना है कि ऑटो में भरकर गाय का मांस खुर्जा से औरंगाबाद ले जाया जा रहा था. बुलंदशहर में स्याना अड्डे के पास उसको पकड़ा गया है. हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच हो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.