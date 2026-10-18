बुलंदशहर में गौमांस की तस्करी के आरोप में हिंदू संगठनों ने पकड़ा ऑटो, जांच में निकली ऐसी बात
बजरंग दल और अन्य हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा. पुलिस ने पकड़े गए मीट को जांच के लिए भेजा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 3:02 PM IST
बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र में बुलंदशहर-गढ़ रोड पर स्याने अड्डे के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और अन्य हिन्दू संगठनों ने मीट से भरे एक ऑटो को पकड़ने के बाद खूब हंगामा किया. आरोप लगाया कि ऑटो में गौमांस के अवशेष भरे हुए हैं. काफी जद्दोजहद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑटो और उसके ड्राइवर को नई मंडी पुलिस चौकी के हवाले कर दिया. पुलिस ने ऑटो में मिले मांस अवशेष को जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा है.
विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री जितेंद्र चौहान का कहना है कि ऑटो में भरकर गाय का मांस खुर्जा से औरंगाबाद ले जाया जा रहा था. बुलंदशहर में स्याना अड्डे के पास उसको पकड़ा गया है. हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच हो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय का कहना है कि थाना कोतवाली देहात स्याना अड्डे के पास एक ऑटो में मृत जानवरों के अवशेष ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ऑटो को कब्जे में लेकर नई मंडी पुलिस चौकी पर लाया गया. प्रारंभिक जांच में खुर्जा स्लॉटर हाउस से जानवरों के अवशेष ले जाने के बात सामने आई है. पशु चिकित्सक को बुलाकर सैंपलिंग करा दी गई है. जांच के तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. ऑटो चालक से भी पूछताछ की जा रही है.