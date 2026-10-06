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बुलंदशहर पहुंची 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट, बाबा नीम करौरी की फिल्म को लेकर निकला रोड शो

बुलंदशहर: जनपद बुलंदशहर में मंगलवार को सांस्कृतिक और भक्तिमय माहौल के बीच नीम करौरी बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट का जोरदार स्वागत हुआ. फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या, अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी और भजन गायिका अनन्या सिंह के आगमन पर शहर में भव्य रोड शो निकाला गया.

कलाकारों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई. दोपहर करीब डेढ़ बजे पहुंचे कलाकारों का युवाओं ने फूल-मालाएं पहनाकर आत्मीय स्वागत किया.

फैंस ने ली सेल्फी, जताया आभार: रोड शो के दौरान युवाओं में कलाकारों के साथ सेल्फी खिंचवाने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली. मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या ने शहरवासियों से सीधा संवाद किया और बुलंदशहर के लोगों से मिले प्यार, आदर और आतिथ्य के लिए दिल से आभार जताया. इसके बाद फिल्म के कलाकारों का दल भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा. वहां हुई प्रेस वार्ता के दौरान कलाकारों ने मीडिया से बात करते हुए फिल्म की कहानी, आध्यात्मिक संदेश और शूटिंग के अनुभवों को साझा किया.

निकुंज हॉल में महापाठ की तैयारी: शाम को शहर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान स्थित निकुंज हॉल में एक भव्य भक्ति संध्या रखी गई है. इस धार्मिक कार्यक्रम में 1008 बार सामूहिक संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ और गायन होगा. निकुंज हॉल में होने वाले इस महापाठ में शहर के तमाम गणमान्य लोगों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है. कलाकारों के आगमन और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर पूरे नगर में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है.

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